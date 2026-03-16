Protesta de los vecinos de El Entrego (con corte del tráfico ferroviario) para denunciar el peligro del paso a nivel situado junto a un colegio: "Hay quejas a diario"

Decenas de vecinos de El Entrego se concentraron este lunes en el paso a nivel de La Oscura para exigir al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) una actuación urgente para mejorar la accesibilidad por parte de los viandantes. La protesta busca mejorar la seguridad de un paso muy concurrido y que los usuarios perciben como “inseguro”, sensación que se ve acrecentada por la cercanía del Colegio Sagrada Familia.

Durante la movilización los vecinos mostraron su hartazgo con los problemas que genera este paso a nivel, ampliando las quejas a otros nudos del vial ferroviario del Nalón, como el paso a nivel de Sotrondio (San Frechoso). Considera insuficiente que el alcalde, José Ramón Martín Ardines, anunciase hace unos días que el Adif "intervendrá en estos dos pasos para mejorar la accesibilidad por parte de los viandantes".

Participantes en la protesta vecinal. / David Montañés

El malestar existente quedó de manifiesto cuando un grupo de vecinos decidió ir un paso más allá en la protesta y cortar el paso de un tren de pasajeros que circulaba en dirección a Langreo. El bloqueo duró apenas unos minutos, tiempo suficiente para que la Policía Nacional identificara a varios de los presentes. Las cosas no fueron a mayores.

La concentración fue convocada para denunciar lo que los vecinos consideran una situación prolongada de falta de seguridad y de deficiencias en la accesibilidad de este punto de la línea ferroviaria Gijón-Laviana. A la protesta acudieron representantes de colectivos vecinales y de la Agrupación de Electores de San Martín del Rey Aurelio, que vienen reclamando soluciones desde hace años.

Manuel Reinoso, portavoz de la agrupación, explicó que el paso a nivel de La Oscura reúne “todo lo malo que se puede hacer en una reparación en un mismo sitio”. Según indicó, el principal problema es la ausencia de un paso peatonal accesible, algo que considera imprescindible tanto por normativa como por seguridad. “Tiene que ser un paso peatonal accesible y universal y ahora mismo no lo es”, señaló.

Reinoso también criticó el estado del asfaltado tras las últimas intervenciones realizadas en el lugar. “Está en una situación que cualquier coche que pasa tiene problemas con la amortiguación y con todo lo demás. Los vecinos se quejan a diario”, afirmó.

Otros puntos conflictivos

El portavoz insistió en que la reivindicación no se limita únicamente al paso de La Oscura. Según explicó, problemas similares se registran en otros puntos de la línea ferroviaria del Nalón. Citó como ejemplo el paso a nivel de Sotrondio, donde, según indicó, existía anteriormente un paso peatonal accesible que desapareció tras la remodelación de la línea. “Cuando hicieron la obra nueva desapareció”, lamentó. También mencionó el caso de Blimea, donde la renovación de las instalaciones ferroviarias habría afectado al paso peatonal existente.

Para los vecinos, la situación resulta especialmente preocupante por la proximidad del colegio Sagrada Familia, al que acceden cada día centenares de alumnos. “Por aquí pasan más de 300 personas todos los días para ir a la escuela”, explicó Reinoso, quien subrayó que el paso es utilizado habitualmente por vecinos de la zona alta de El Entrego.

En la misma línea se expresó Rubén Andrés, presidente de la asociación vecinal La Unión, quien recordó que la demanda de un paso peatonal específico lleva años sobre la mesa. “Es una reivindicación histórica, sobre todo por el tema del colegio”, señaló.

Andrés explicó que la falta de una zona diferenciada para peatones obliga a los usuarios a compartir espacio con el tráfico rodado. “Es un problema funcional evidente y también un problema de seguridad”, afirmó. En su opinión, la situación es especialmente preocupante en el caso de los menores que utilizan este paso para acudir al centro educativo. “Hay un paso habitual necesario para el colegio porque no hay otro”, añadió.

A las críticas vecinales se sumó también la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo, que difundió un comunicado denunciando la falta de actuaciones en los pasos a nivel de la línea Gijón-Laviana tras la renovación de la infraestructura ferroviaria. El colectivo considera que la reforma no abordó adecuadamente uno de los principales focos de riesgo de la línea y reclama a las administraciones implicadas medidas urgentes para mejorar la seguridad.

Mientras tanto, los vecinos advierten de que continuarán movilizándose hasta que se adopten soluciones concretas que garanticen la seguridad de peatones y conductores en este punto del entramado ferroviario del valle del Nalón.

Críticas del PP

Apoyando a los vecinos estuvo ayer en El Entrego el diputado del grupo parlamentario del PP de Asturias, Pedro de Rueda, junto a representantes locales populares. Mostró su respaldo a las reivindicaciones de las plataformas vecinales que reclaman mejoras urgentes en la seguridad. Pedro de Rueda subrayó que la petición vecinal responde a una demanda “de puro sentido común”, ya que se trata de garantizar la seguridad de peatones y vehículos en un punto con gran afluencia de paso. “Estamos apoyando las reivindicaciones de las plataformas vecinales en algo que, por lo evidente que es, ni siquiera debería ser necesario reivindicar”. En este sentido, explicó que el problema no es la existencia del paso, "sino la falta de adecuación de sus condiciones de seguridad".