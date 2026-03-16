Un proyecto de 50 millones clave para Mieres: los sindicatos piden anticipar los trámites del parque de energías renovables tras la parálisis ambiental de La Pereda

Los sindicatos CC OO y SOMA-FITAG-UGT han reclamado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a la dirección de Hunosa que inicien de forma inmediata los trámites ambientales y administrativos del futuro Parque de Energías Renovables de Nicolasa (Ablaña). Se trata de un ambicioso proyecto con una inversión de unos 50 millones que, en principio, debería tener cabida en el nuevo plan de empresa. Las centrales sindicales consideran que las dificultades que atraviesa actualmente el proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda “deben servir de advertencia para anticipar los complejos procedimientos que requieren este tipo de iniciativas energéticas”.

Las organizaciones sindicales señalan que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que afecta al proyecto de reconversión de la térmica mierense, pone de manifiesto que los proyectos de gran envergadura en el ámbito energético necesitan largos procesos de evaluación ambiental y de tramitación administrativa. Por ello, entienden que Hunosa “debe comenzar cuanto antes los procedimientos necesarios para el desarrollo del parque energético previsto en Nicolasa”.

Según explican, el proyecto plantea la transformación de la antigua explotación minera de Ablaña en un complejo energético basado en fuentes renovables. Entre las actuaciones previstas se incluye un sistema de bombeo reversible en el interior del pozo, el aprovechamiento hidráulico de los arroyos existentes en la zona y la instalación de un parque fotovoltaico sobre la escombrera.

Aprovechamiento del agua que anega el pozo

Los sindicatos subrayan que esta iniciativa “permitiría reconvertir un espacio vinculado históricamente a la actividad minera en un sistema de almacenamiento energético gestionable”. Además, destacan que el proyecto aprovecharía el agua acumulada en las antiguas explotaciones, un recurso que de otro modo debería ser gestionado de manera permanente por la empresa y generaría un coste continuo.

Para CCOO y SOMA-FITAG-UGT, iniciar ahora los trámites ambientales supondría “actuar con planificación y anticipación, evitando que el proyecto se enfrente en el futuro a retrasos similares a los que afectan actualmente a la térmica de La Pereda”.

En este sentido, ambas organizaciones sindicales consideran que avanzar en el parque energético de Nicolasa permitiría “trasladar un mensaje de estabilidad” tanto a la plantilla de Hunosa como a la sociedad de las cuencas mineras. A su juicio, el futuro de la empresa pública “no debe depender exclusivamente de la transformación de la central de La Pereda, sino de una estrategia energética más amplia basada en diferentes proyectos de transición”.

Una planificación con hechos concretos

Los sindicatos defienden que es necesario pasar “de las palabras a los hechos” y comenzar a diseñar una planificación “seria y creíble” que garantice la viabilidad de la compañía a largo plazo, con un horizonte fijado en el año 2050.

Por ello, CCOO y SOMA-FITAG-UGT reclaman a la SEPI y a la dirección de Hunosa que impulsen cuanto antes los trámites medioambientales del parque energético y apuesten por alternativas reales capaces de generar empleo en las cuencas mineras.

Asimismo, instan a la SEPI a abandonar la situación de bloqueo que, según denuncian, mantiene paralizada a la empresa desde hace más de tres años mientras se intenta pactar un nuevo plan de empresa. Los sindicatos reclaman la convocatoria inmediata de la mesa de negociación para clarificar el futuro de la térmica de La Pereda y definir una estrategia que garantice el futuro de Hunosa y recupere la confianza de la plantilla y de la sociedad de las cuencas.