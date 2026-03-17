El detenido por el apuñalamiento del conductor de un "búho" en Langreo declara ante el juez: la Fiscalía lo acusa de tentativa de homicidio y pide prisión provisional

El hombre detenido por el apuñalamiento de un conductor de autobús ya ha pasado a disposición del juez en Langreo. Llegó a los juzgados poco antes de las once de la mañana, en el interior de un coche patrulla que accedió directamente al garaje del edificio.

El conductor fue agredido cuando cubría la línea nocturna (búho) entre Langreo y Oviedo. Sufrió lesiones en el cuello y en una mano. Fue intervenido quirúrgicamente en la mano.

La fiscalía del Principado de Asturias, a través de su sección territorial de Langreo, ha solicitado a la sección de instrucción del tribunal de instancia de Langreo, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por la agresión a un hombre en un autobús nocturno. "La fiscalía solicitó esta medida cautelar la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse detenido, y al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva. El ministerio fiscal, sin perjuicio de que esta calificación pueda mofificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa o, en su caso, lesiones agravadas", indicó la fiscalía.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30 horas, en la parada que hay a la altura del tanatorio de Sama, en Langreo. El conductor acababa de iniciar su turno y estaba en la parada en la que se inicia la línea, dispuesto a comenzar el viaje. Ya se había subido un viajero cuando el presunto agresor se montó en el autobús, increpando al conductor y quejándose, al parecer, por el "búho" que cubre la línea urbana de la comarca del Nalón. Sin apenas mediar más palabras, le agredió con un cuchillo.

El presunto agresor, que cuenta con antecedentes por agresión, acudió en la tarde del domingo al hospital al sentirse indispuesto. Allí relató ser el autor del apuñalamiento, por lo que se dio aviso a la Policía Nacional. Los agentes procedieron a su detención. Se trata del mismo hombre del que, por las descripciones recabadas, se sospechó desde un principio y que la Policía tenía identificado.

Cortes

El conductor sufrió un corte profundo en el cuello, aunque no llegó a afectarle ninguna zona vital. También recibió heridas en una mano cuando trataba de protegerse del ataque. Esta mañana se le está operando de esa mano, por la proximidad de vasos sanguíneos principales al lugar en el que se produjeron los cortes.

Sus compañeros se concentraron frente al Ayuntamiento de Langreo este lunes en señal de apoyo y para pedir más medidas de seguridad. Uno de ellos, José Manuel Vega Carrio, que también suele hacer servicios de «búho» de la misma línea, se refirió al incidente pocas horas después de lo sucedido. «Coincidió que había estado hablando poco antes con él y cuando me levanté por la mañana y vi el percal no lo podía creer. En la mano fue el corte más profundo y, dentro de lo que cabe, tuvo suerte porque si el corte del cuello lo coge un poco más abajo, lo mata. La herida más problemática era la de la mano porque era la que más sangraba. El autobús estaba lleno se sangre por todos los sitios, parece imposible que siga vivo. La verdad es que fue un susto de la virgen», relató Vega, aún conmocionado por lo ocurrido.