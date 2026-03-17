El Ayuntamiento de Mieres tiene 15 millones para inversiones (y la explicación está en la acumulación de remanentes)
Mieres cierra el ejercicio económico de 2025 con 2,7 millones de remanente para reforzar inversiones
El Ayuntamiento de Mieres cerró el ejercicio presupuestario de 2025 con un remanente de tesorería que supera los 2,7 millones de euros, recursos que serán empleados para reforzar la inversión en el municipio. A mediados de marzo, el Consistorio todavía no cuenta con el presupuesto aprobado para este año, pero la gestión financiera permitirá destinar la partida a mejorar infraestructuras y servicios locales, según apuntan los portavoces del gobierno local de IU.
En términos municipales, un remanente de tesorería no debe confundirse con un superávit estricto. Se trata, más bien, del dinero presupuestado que no se ha gastado durante el ejercicio y que queda disponible para financiar proyectos futuros. En el caso de Mieres, estos 2,7 millones se suman a un remanente total de 15 millones de euros, de los cuales 11,5 millones ya están comprometidos con actuaciones plurianuales, como el polideportivo de Oñón, la nueva nave municipal o las piscinas al aire libre, así como mejoras en carreteras, parques y jardines. “El resto, 3,8 millones, se destinarán a nuevas inversiones que permitan continuar avanzando en el desarrollo del concejo”, destacan los gestores municipales.
La valoración política
“La gestión del Gobierno de Mieres se basa en tres reglas de oro: solvencia, rigor y control del gasto. Gracias a ello, nuestra economía municipal está saneada y sin deuda, y podemos desplegar inversiones millonarias incluso en un contexto de precios crecientes en obra civil”, destacó el concejal de Hacienda, Álvaro González. Y añadió: “Mieres mantiene deuda cero desde hace seis años, lo que sitúa al municipio en una posición privilegiada para afrontar los incrementos de costes que afectan a la construcción y la obra pública”.
Piscinas al aire libre
Un ejemplo reciente que pone sobre la mesa el gobierno local es la licitación de las piscinas al aire libre, cuya inversión inicial de 1,1 millones quedó desierta por falta de empresas interesadas. “Tras el ajuste presupuestario, se ha casi duplicado la partida, permitiendo relanzar el proyecto sin comprometer la estabilidad económica del Consistorio”.
Además de las piscinas, otros proyectos en marcha son el polideportivo de Oñón, la prolongación del distrito de calor o la reforma integral de las calles Alfonso Camín y Alas Clarín, que suman cerca de 8 millones de euros de inversión global. Estas actuaciones, algunas ya prácticamente finalizadas, “son fruto de la planificación y el rigor con los que se gestionan las cuentas públicas en Mieres”.
Con esta gestión, el Ayuntamiento afirma que demuestra que “cuando se gobierna con seriedad y planificación, las cosas mejoran y avanzan, permitiendo multiplicar la inversión municipal incluso en un momento de presión sobre los costes de obra civil y recursos públicos limitados”.
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