Conducía un coche de alquiler y trasladaba tres paquetes de hachís: la Guardia Civil detiene en un control rutinario en Langreo a un joven de Llanes por tráfico de drogas

Agentes de la Guardia Civil de Asturias han detenido a un hombre como supuesto autor de un "delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas". Los hechos sucedieron a las 12.15 horas del pasado día 5 de marzo, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Langreo llevaba a cabo un punto de verificación de personas y vehículos en la localidad de Fieres (Langreo), concretamente en la AS-117, punto kilométrico 0, indicó la Guardia Civil.

A esa hora, los guardias civiles dieron el alto a un turismo. "Tras requerirle la documentación personal y del vehículo a su conductor y único ocupante, indicó que no portaba consigo documentación identificativa. Tras consultar con las bases de datos policiales, este resultó ser un joven de 24 años, vecino del término municipal de Llanes, que iba conduciendo un vehículo de alquiler, el cual contaba con infracciones administrativas anteriores en materia de droga", apuntaron las mismas fuentes.

Registro

Tras lograr su completa identificación, la Guardia Civil procedió a un registro superficial de sus pertenencias, entre ellas una mochila que llevaba en el interior del vehículo, "donde encontraron tres paquetes compactos de una sustancia marrón". Tras realizar el correspondiente "Drogatest", este arrojó positivo en hachís, por lo que se procedió a la detención del joven como supuesto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

La droga incautada, que arrojó un peso de 160 gramos, estaba distribuida en tres paquetes envueltos con plástico film. "El detenido había alquilado esa mañana el vehículo en el que circulaba, en la localidad de Gijón, desde donde se había trasladado, siendo su destino una localidad del municipio de Langreo", señaló la Guardia Civil, que añadió que "tras su traslado a dependencias de la Guardia Civil de Langreo e instruir las correspondientes diligencias policiales, el detenido pasó a disposición del titular del Tribunal de Instancia de Guardia de la localidad, quien decretó su puesta en libertad".