Doce días de intensa búsqueda de María Teresa, la mujer que cayó al río en San Martín: drones y un helicóptero participan en el operativo
La costa y las zonas de río con acumulaciones de material, puntos críticos del rastreo
Este martes 17 de marzo, se han cumplido 12 días de búsqueda de María Teresa Pérez, la mujer de 56 años que el pasado 6 de marzo cayó al río Silvestre junto a su casa, en La Güerta, en la zona rural cercana a El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. Las labores de búsqueda se extienden ya por buena parte de la geografía asturiana, toda la zona central de Asturias, desde al punto donde desapareció la mujer hasta la desembocadura del Nalón.
A última hora de la tarde se recibió una llamada en el 112 alertando de que había un "cuerpecito" en el río Nalón. No se pudo contrastar la veracidad de la llamada, pero, aun así, los equipos de emergencia acudieron a la zona, sin hallar nada.
Amplio despliegue
El despliegue cuenta con la participación activa de la Guardia Civil a través de sus unidades de Seguridad Ciudadana de Langreo, Oviedo, Pravia y Avilés, apoyadas desde el aire por un helicóptero y el uso de drones para acceder a los puntos más complejos del terreno. De forma simultánea, patrullas de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Soto del Barco, Pravia y Muros del Nalón recorren diferentes tramos del cauce del Nalón, mientras que el cuerpo de Bomberos de Asturias ha movilizado efectivos de los parques de La Morgal, San Martín del Rey Aurelio, Mieres, Grado y Proaza, sumando a la operación un segundo helicóptero del SEPA y otra unidad de drones.
A este esfuerzo humano se han unido miembros de la Cruz Roja y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Mieres, Castropol y el Alto Nalón, formando un frente común que rastrea minuciosamente cada palmo del río más largo de Asturias. Durante las horas de luz las tareas se centraron con especial intensidad en las zonas de acumulación de materiales y sedimentos de las presas de Soto de Ribera y Priañes, puntos críticos donde la corriente suele depositar restos. El rastreo abarca la totalidad del cauce de los ríos Silvestre y Nalón, prolongándose de manera ininterrumpida hasta la misma desembocadura en el mar Cantábrico y las áreas costeras y playas colindantes, con el objetivo de localizar cualquier indicio en las orillas o en el agua.
Un cubo de agua
María Teresa Pérez se acercó al río Silvestre, detrás de su casa, a coger un cubo de agua. Lo que normalmente es un arroyo era ese día un torrente que bajaba con mucha fuerza y con mucha agua. Al intentar coger el agua la fuerza del río la arrastró. Fue su hija quien llamó al 112 Asturias para decir que su madre se había caído al río y que no la veían. Poco después un Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, que hacía tareas de control de tráfico, vio pasar el cuerpo de la mujer flotando boca abajo, posiblemente muerta, a la altura de Piñera, a poca distancia de donde se había producido el accidente. No pudo hacer nada. En días sucesivos se encontraron en esa zona varias prendas de ropa de la mujer, primero una zapatilla, luego una bata, la chaqueta de un chándal y finalmente otra zapatilla. Los GEAS de la Guardia Civil y los buzos de Bomberos de Asturias y Cruz Roja recorrieron una y otra vez durante días el cauce del río Silvestre. No hubo resultados más allá de esas prendas. Poco a poco el rastreo se fue ampliando hasta la costa.
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