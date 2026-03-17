Fallece Enrique Álvarez, "el maño", guitarrista en la primera formación de la legendaria banda langreana "Los Stukas"

Enrique Álvarez Alonso, uno de los fundadores de la mítica banda de rock "Los Stukas", ha fallecido este martes en Gijón. Apodado "el maño", Enrique Álvarez se integró en la primera formación de la banda, la que arrancó, con su primera actuación, un día de Navidad de 1964 en La Confitería de Noreña.

La agrupación original estaba formada por cinco componentes: José Luis Menéndez, "Pin", a la batería; Enrique Álvarez, "el maño", guitarra rítmica; José Manuel Antuña, "Manolito", guitarra punteo; César Manuel Valdés, "Tastui", bajista, y el cantante, José Miguel García, "Boli".

La mayor parte de ellos habían empezado a tocar en la Rondalla Felguerina y, de tanto juntarse en guateques y festivales, acabaron formando el grupo. Pudieron pagar los instrumentos gracias a la Hermandad San José y el nombre, "Los Stukas", lo eligieron rememorando los tebeos de "Hazañas Bélicas", en los que salían "nombres de aviones.

La banda fue refundada en 1981, con algunos de los miembros iniciales y como "Stukas 70". Enrique Álvarez ya había abandonado el grupo. De aquella primera formación de "Los Stukas" aún viven José Luis Menéndez y José Manuel Antuña.

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La capilla ardiente por Enrique Álvarez ha quedado instalada en el tanatorio Gijón-Cabueñes. Sus restos mortales serán incinerados este miércoles a las 16.30 horas.