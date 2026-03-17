Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Hunosa, Sodeco y Caja Rural se alían para captar proyectos empresariales para las Cuencas y generar "nuevas oportunidades de actividad y empleo"

Las tres entidades buscan identificar y apoyar a iniciativas con potencial

Responsables de Caja Rural de Asturias, Hunosa Empresas y Sodeco, plantando castaños en El Carbayu, en Langreo

Responsables de Caja Rural de Asturias, Hunosa Empresas y Sodeco, plantando castaños en El Carbayu, en Langreo / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

Las Cuencas cuentan desde este martes con un nuevo instrumento para intentar dar oxígeno a su tejido empresarial. Hunosa Empresas (Hunem), Sodeco y Caja Rural de Asturias han sellado en las oficinas del Grupo Hunosa en Oviedo un convenio de colaboración que busca impulsar proyectos empresariales o de emprendedores en el Nalón y del Caudal. El objetivo es que si un proyecto es viable, no se quede en el cajón por falta de asesoramiento o financiación. Se busca "reforzar el impulso empresarial, mejorar el acceso a financiación y promover nuevas iniciativas empresariales en las cuencas mineras del área central de Asturias".

Por la izqquierda, Antonio Crespo, presidente de SODECO; Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias, y Enrique Fernández, presidente de Hunosa

Por la izqquierda, Antonio Crespo, presidente de SODECO; Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias, y Enrique Fernández, presidente de Hunosa / LNE

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

La alianza, rubricada por el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero; el presidente de Hunem, Enrique Fernández; y el presidente de Sodeco, Antonio Crespo, busca establecer "un marco de cooperación entre las tres entidades para identificar, analizar y promover proyectos empresariales con potencial de desarrollo, favoreciendo la diversificación económica del territorio y la generación de nuevas oportunidades de actividad y empleo", señalaron.

Entre las principales líneas de colaboración se incluye el "intercambio de información sobre proyectos empresariales, la identificación de iniciativas susceptibles de financiación y la organización de encuentros empresariales y acciones de difusión dirigidas a pymes, emprendedores y promotores de proyectos, con el objetivo de facilitar el acceso a instrumentos de financiación y apoyar el crecimiento del tejido empresarial en el ámbito de actuación de las comarcas mineras".

Plantación de castaños

El radio de acción es el área central de Asturias, con especial incidencia en las comarcas del Nalón y del Caudal. Tras la firma, los representantes institucionales y los directores de las oficinas de Caja Rural de Asturias de las Cuencas se desplazaron al Carbayu, en Langreo, para realizar una plantación simbólica de cuatro castaños. Cada árbol representa una de las zonas del territorio en las que se centra la actuación de las entidades firmantes: cuenca del Caudal, cuenca del Nalón, Oviedo y Siero, municipios del ámbito de actuación de Hunem y Sodeco.

Noticias relacionadas y más

El gesto, más allá de la carga institucional, vincula este nuevo impulso económico con el proyecto de recuperación del castañar tradicional que promueve la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del Carbayu, que ya suma unos 250 árboles recuperados en el entorno de la ermita gracias al apadrinamiento de vecinos y empresas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
  2. Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
  3. Tres heridos tras irrumpir un hombre a hachazos de madrugada en un bar de La Felguera: el agresor ha sido detenido
  4. El angustioso relato de los compañeros del conductor de un 'búho' apuñalado en Langreo: 'El autobús estaba lleno de sangre; si el corte del cuello lo coge más abajo, lo mata
  5. La detención por el apuñalamiento del conductor de un 'búho' en Langreo: el presunto agresor acudió al hospital al sentirse indispuesto y allí reconoció los hechos
  6. Empieza la obra de la nueva central hidroeléctrica que producirá energía para 2.000 hogares: EDP ya construye su planta en la presa de Rioseco
  7. Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones
  8. Aparcar en el HUCA, misión casi imposible para los pacientes con discapacidad: un mierense lidera un frente contra el uso fraudulento de las plazas reservadas

Hunosa, Sodeco y Caja Rural se alían para captar proyectos empresariales para las Cuencas y generar "nuevas oportunidades de actividad y empleo"

Hunosa, Sodeco y Caja Rural se alían para captar proyectos empresariales para las Cuencas y generar "nuevas oportunidades de actividad y empleo"

"No era imposible": presentación en El Entrego de la crónica del conflicto laboral de Duro Felguera en los años 90

"No era imposible": presentación en El Entrego de la crónica del conflicto laboral de Duro Felguera en los años 90

Fallece Enrique Álvarez, "el maño", guitarrista en la primera formación de la legendaria banda langreana "Los Stukas"

Fallece Enrique Álvarez, "el maño", guitarrista en la primera formación de la legendaria banda langreana "Los Stukas"

El Ayuntamiento de Mieres tiene 15 millones para inversiones (y la explicación está en la acumulación de remanentes)

El Ayuntamiento de Mieres tiene 15 millones para inversiones (y la explicación está en la acumulación de remanentes)

Los "Mierense del año" desvelan sus premios especiales: los elegidos son una conocida deportista, una revista cultural, un geriátrico y tres estudiantes de sobresaliente

Los "Mierense del año" desvelan sus premios especiales: los elegidos son una conocida deportista, una revista cultural, un geriátrico y tres estudiantes de sobresaliente

Mieres quiere "Bosques Vivos": vecinos y especialistas se unen en el concejo para proteger los montes y prevenir incendios forestales

Mieres quiere "Bosques Vivos": vecinos y especialistas se unen en el concejo para proteger los montes y prevenir incendios forestales

Se salió de la calzada, su coche quedó volcado en las vías cortando el tráfico de trenes y abandonó el lugar: investigado un lavianés por conducción temeraria

Se salió de la calzada, su coche quedó volcado en las vías cortando el tráfico de trenes y abandonó el lugar: investigado un lavianés por conducción temeraria

"Tengo prisa y tengo una navaja", amenazó el detenido por el apuñalamiento de Langreo al conductor del autobús "búho" justo antes del ataque

"Tengo prisa y tengo una navaja", amenazó el detenido por el apuñalamiento de Langreo al conductor del autobús "búho" justo antes del ataque
Tracking Pixel Contents