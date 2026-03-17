Hunosa, Sodeco y Caja Rural se alían para captar proyectos empresariales para las Cuencas y generar "nuevas oportunidades de actividad y empleo"

Las Cuencas cuentan desde este martes con un nuevo instrumento para intentar dar oxígeno a su tejido empresarial. Hunosa Empresas (Hunem), Sodeco y Caja Rural de Asturias han sellado en las oficinas del Grupo Hunosa en Oviedo un convenio de colaboración que busca impulsar proyectos empresariales o de emprendedores en el Nalón y del Caudal. El objetivo es que si un proyecto es viable, no se quede en el cajón por falta de asesoramiento o financiación. Se busca "reforzar el impulso empresarial, mejorar el acceso a financiación y promover nuevas iniciativas empresariales en las cuencas mineras del área central de Asturias".

Por la izqquierda, Antonio Crespo, presidente de SODECO; Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias, y Enrique Fernández, presidente de Hunosa / LNE

La alianza, rubricada por el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero; el presidente de Hunem, Enrique Fernández; y el presidente de Sodeco, Antonio Crespo, busca establecer "un marco de cooperación entre las tres entidades para identificar, analizar y promover proyectos empresariales con potencial de desarrollo, favoreciendo la diversificación económica del territorio y la generación de nuevas oportunidades de actividad y empleo", señalaron.

Entre las principales líneas de colaboración se incluye el "intercambio de información sobre proyectos empresariales, la identificación de iniciativas susceptibles de financiación y la organización de encuentros empresariales y acciones de difusión dirigidas a pymes, emprendedores y promotores de proyectos, con el objetivo de facilitar el acceso a instrumentos de financiación y apoyar el crecimiento del tejido empresarial en el ámbito de actuación de las comarcas mineras".

Plantación de castaños

El radio de acción es el área central de Asturias, con especial incidencia en las comarcas del Nalón y del Caudal. Tras la firma, los representantes institucionales y los directores de las oficinas de Caja Rural de Asturias de las Cuencas se desplazaron al Carbayu, en Langreo, para realizar una plantación simbólica de cuatro castaños. Cada árbol representa una de las zonas del territorio en las que se centra la actuación de las entidades firmantes: cuenca del Caudal, cuenca del Nalón, Oviedo y Siero, municipios del ámbito de actuación de Hunem y Sodeco.

El gesto, más allá de la carga institucional, vincula este nuevo impulso económico con el proyecto de recuperación del castañar tradicional que promueve la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del Carbayu, que ya suma unos 250 árboles recuperados en el entorno de la ermita gracias al apadrinamiento de vecinos y empresas.