La implantación de las Iglesias Evangélicas en Mieres

El 17 de julio de 1945, Francisco Franco, Caudillo de España, Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos de la Nación, rubricó en el palacio del Pardo el Fuero de los Españoles. Se trataba de un sucedáneo de Constitución, con solo 36 artículos en los que se recogieron los deberes y derechos de la ciudadanía. Evidentemente, el texto era breve porque lo que había que consignar también era escaso, pero lo peor fue que además esos derechos no se respetaron.

En el artículo 6 la religión católica quedó reconocida como la oficial del Estado y se garantizó su protección y el privilegio de que celebrase ceremonias públicas y manifestaciones externas en las calles; sin embargo, de forma benevolente también se decretó que nadie sería molestado por practicar otras creencias religiosas siempre que su culto se limitase al ejercicio privado.

Según esto, los creyentes de otras confesiones minoritarias que también pervivían en este país, como el Islam, el judaísmo, los testigos de Jehová, los mormones o las diferentes ramas del evangelismo, podían estar tranquilos, siempre que se reuniesen a puerta cerrada y con discreción. Pero no fue así.

En el siglo XIX ya habían existido protestantes en las dos cuencas de la Montaña Central; se trataba de extranjeros vinculados a las grandes industrias que mantuvieron aquí los dogmas en que habían sido educados sin ninguna intención de propagarlos fuera de su círculo cerrado. Sus descendientes ya fueron católicos, pero el cementerio evangélico que aún se conserva en Mieres recuerda esta época. Después, los cristianos reformistas tuvieron que empezar desde cero.

En otra ocasión he hecho referencia a la "Historia del protestantismo en Asturias" escrita por Manuel de León de La Vega. Fue para contarles un suceso que él recogió, ocurrido en 1915 en un bar de Sama donde un colportor llamado José García Sánchez estaba hablando de la Biblia a unos obreros. Entonces se presentó allí un grupo de católicos enviados por el cura párroco para exigir que cesase en su predicación, pero los oyentes, que en su mayoría eran socialistas, defendieron al protestante en medio de un follón en el que llegó a verse alguna pistola. Afortunadamente, aquel día la cosa acabó bien y José García pudo salir de Langreo sin problemas.

Ahora volvemos al libro de Manuel de León, quien se ha convertido en un referente para el estudio de la peripecia evangélica en España y seguramente en su divulgador más conocido. Y esta vez nos quedamos en una época más cercana, para ver otra escena similar a aquella de 1915, esta vez en la Cuenca del Caudal:

«Era el año 1964 cuando en la sala-comedor del hogar de estos creyentes, calle G, en Rioturbio (Mieres), nos encontrábamos un domingo por la mañana reunidos en culto para alabar a Dios y participar de la Mesa del Señor. Mientras que el obrero Rubén Fernández (quien aquel mismo año había llegado para hacerse cargo de la obra), procedía a la distribución de los emblemas del pan y del vino. Inesperadamente se oyen en la puerta unos toques urgentes y fuertes, cuando se abre, penetran al interior un sargento y un número de la Guardia Civil que sin respetar nada ordenan y exigen que aquella reunión debe interrumpirse por ser ilegal y llevan al cuartel para declarar al inquilino de la casa, hermano Pena; a don Ramón Blanco y a Rubén Fernández. Así compelidos vamos con los guardias pero se nos une don Luis, el cura del lugar, quien nos esperaba abajo en la calle y orgulloso y triunfante dirige la comitiva hasta el puesto de las autoridades donde se nos toma declaración y como a maleantes se toman nuestras huellas. Antes de concluir todas estas diligencias el sacerdote, instigador de todo como casi siempre, ya se había ido. Una vez libres de la presencia del “valiente” cura, los mandos del cuartel de la Guardia Civil, se deshacen en disculpas con nosotros. Todavía se intentó privar de la vivienda a la familia Pena pero el Señor no lo permitió».

He omitido la dirección del piso que sí figura en el texto, porque es probable que quienes lo ocupen actualmente desconozcan esta historia, pero este dato no tiene relevancia. En cuanto al final del relato, parece que la autoridad del sacerdote fue suficiente para ordenar un allanamiento de morada, aunque después se hizo prevalecer el artículo 6 del Fuero de los Españoles y todos quedaron libres; sin embargo, una de las familias sufrió represalias posteriores y acabó saliendo de Rioturbio. Francisco Vicente Pena, que era entonces muy joven, se formó en el Instituto Bíblico de Málaga y en Gran Bretaña y después de una estancia en Madrid abrió las dos primeras iglesias pentecostales de las Asambleas de Dios en la Comunidad Valenciana donde es un reconocido pastor.

Manuel de León recogió este testimonio de Ramón Blanco, quien junto a su esposa Esther reorganizó el protestantismo en Asturias durante el franquismo, ya que después de la guerra esta fe había quedado reducida a la mínima expresión.

Ramón Blanco se había hecho protestante en Pinar del Río (Cuba) y comenzó su predicación en Asturias en el año 1943 desde Santianes, en Ribadesella. Su esposa se unió a la labor cinco años más tarde y allí tuvieron que sumar a la persecución policial, el apedreamiento de su casa, los enfrentamientos con el párroco del lugar que llegó a poner su pistola en el pecho del evangelista, amenazas de bomba, un intento de ser tirados de un tren en marcha cuando testificaban durante el trayecto e incluso un conato de arrojar por un acantilado a Esther que fue frustrado por un vecino.

En 1948, ya con la comunidad de Santianes bien afirmada, consideraron que su misión estaba en Oviedo y se asentaron allí fundando la Iglesia Protestante del Naranco que tuvo entre sus fieles a la familia Pena de Rioturbio. Ellos fueron su punta de lanza para entrar en la Cuenca del Caudal donde el matrimonio Blanco logró reunir a dos pequeños grupos evangélicos en Mieres y Moreda que el predicador atendía moviéndose con una vespa entre ambas localidades.

En aquella pequeña comunidad de Rioturbio se inició en el evangelismo en 1961 el zamorano Constantino Justo, quien ocho años más tarde ya era pastor en la provincia de Murcia y luego se hizo popular entre los protestantes de la costa mediterránea por sus predicaciones radiofónicas.

Constantino Justo fundó en esa zona la Iglesia Pentecostal Libre, asociada a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que agrupa desde 1986 a la gran mayoría de las Iglesias Evangélicas y reemplazó a la Comisión de Defensa Evangélica que desde 1956 tenía el objetivo -como habrán deducido por su denominación- de proteger a sus fieles ante la intolerancia religiosa del régimen franquista.

En aquellos años también fue motivo de escándalo el paso al protestantismo de dos sacerdotes católicos en Asturias. Uno fue Celso Muñiz, que era profesor en el Seminario de Oviedo y director de retiros espirituales en Covadonga, el otro, Enrique Fernández, cura en La Felguera. Los dos tuvieron que salir de la región y actualmente son pastores evangélicos en otros países.

Según escribió Manuel de León, el matrimonio Blanco se estableció en Madrid, donde tuvieron entre sus conversos al músico Manuel Espejo, miembro del conocido conjunto Los Diablos. Allí estuvieron 17 años hasta que se jubilaron en 1980 para pasar a Benidorm donde Ramón Blanco falleció en noviembre de 1988

Hoy el cristianismo evangélico goza de buena salud en Mieres y es la segunda fe en número de creyentes, detrás de la Iglesia Católica y seguida por los Testigos de Jehová. Aquí abren sus puertas el Centro Cristiano Vida Abundante, vinculado a las Asambleas de Dios, y la Iglesia de Filadelfia, surgida en Francia en 1952, que creció de manera espectacular en España en la década de los 80 y a la que pertenecen la mayoría de familias gitanas del Caudal.

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Ambos cultos también se encuentran ya en otros concejos de la Montaña Central y son pentecostales por lo que defienden la experiencia personal con Dios, la Gracia, el poder de las Escrituras y los milagros del Espíritu Santo. Aunque este movimiento está dividido en varias ramas, crece en todo el mundo sumando ya más de 600 millones de seguidores y miles de pastores que adquieren esta condición por su carisma. Algunos salieron de esta tierra.