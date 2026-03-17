"No era imposible": presentación en El Entrego de la crónica del conflicto laboral de Duro Felguera en los años 90
Alejandro Álvarez, invitado por Cauce del Nalón, hablará de la obra en la que repasa una de las mayores movilizaciones de la historia de España
Parecía imposible, pero lo hicieron. Los trabajadores de Duro Felguera protagonizaron en los años 90 una de las movilizaciones laborales de mayor duración que se recuerdan. Todo para revertir el despido de 232 trabajadores en 1993. La batalla duró hasta 1999.
Esa cronología se recoge en el libro “No era imposible. Crónica del conflicto laboral en Duro Felguera 1989-1999”, de Alejandro Álvarez. La obra se presentará este jueves a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, en un acto organizado por la asociación Cauce del Nalón y la colaboración del Ayuntamiento y LA NUEVA ESPAÑA. En la presentación participarán el autor, el sindicalista Gerardo Iglesias Campa —uno de los protagonistas del proceso— y Julio Arbesú, miembro de la junta directiva de Cauce.
318 días en la Catedral de Oviedo
El texto recoge la cronología de las movilizaciones. La obra detalla las acciones desarrolladas durante seis años de resistencia hasta 1999, cuando se alcanzó una solución para la totalidad de los afectados. Entre los hitos narrados se encuentran las concentraciones, manifestaciones, huelgas, sabotajes, una huelga de hambre de 52 días y diversos encierros, destacando los 318 días en la torre de la Catedral de Oviedo y los 75 días en el Ayuntamiento de Langreo.
Más allá del eje reivindicativo, el libro analiza el conflicto desde múltiples perspectivas, incluyendo la vertiente sindical, marcada por enfrentamientos internos y externos, y la política, debido a la implicación forzosa del Gobierno regional en la resolución del problema. También se examina el impacto social y el apoyo recibido en la cuenca del Nalón, así como el plano humano derivado del desgaste de los trabajadores y sus familias. El autor dedica espacio asimismo al aspecto mediático, dado que tanto la empresa como los empleados utilizaron los medios de comunicación como escenario de confrontación. Según el análisis de Álvarez, el desenlace del conflicto se fundamentó en la unidad del colectivo, la presión sostenida sobre el poder político, el papel del Colectivo de Mujeres y la gestión de la estrategia de comunicación.
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