Langreo tendrá una gran marquesina de 90 metros cuadrados para esperar el autobús en Sama: la obra ya está en marcha (y esto es lo que durará)

La gran marquesina de autobús de Sama, el nuevo intercambiador de transportes, estará concluido en cuatro meses. La empresa adjudicataria de las obras ha comenzado ya con los trabajos que corren a cargo de la consejería de Movilidad del Principado y que tienen un presupuesto de 379.165 euros, financiados con fondos europeos Next Generation. El nuevo equipamiento “ofrecerá a las personas usuarias un espacio de espera más confortable, accesible y seguro”, describe el Principado.

Obras para la construcción del intercambiador de transportes de Sama / Fernando Rodríguez

El intercambiador de Sama se ubica en la calle Alejandro Ballesteros, a la altura de la estación de autobuses, junto al centro de salud, y sustituirá las dos marquesinas actuales. Se trata, explican desde Movilidad, “de un punto que registra un intenso tráfico de viajeros y que, a partir de ahora, contará con un espacio de 90 metros cuadrados con estructura de acero y vidrio templado, equipado con mobiliario y paneles fotovoltaicos”. En esta zona, además de los buses urbanos, los de Gijón y los de Oviedo, también están los buses que unen Langreo con Mieres.

Intercambiador de Riaño

El de Sama es el primero de los dos intercambiadores de transporte público que el Principado tiene previsto instalar en Langreo. El otro, cuyas obras comenzarán próximamente, se ubicará en las inmediaciones del Hospital Valle del Nalón, en Riaño, un lugar que también registra una alta afluencia de viajeros. Tendrá 72 metros cuadrados y se instalará en el vial del polígono, próximo a la entrada del centro sanitario.

Ambos forman parte del paquete de actuaciones que el Ejecutivo autonómico ha impulsado en siete concejos para mejorar la movilidad sostenible, con una inversión total de 19,3 millones de fondos Next Generation. Con estos recursos se han creado nuevas infraestructuras vinculadas al transporte público en Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio.