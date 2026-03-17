Langreo tendrá una gran marquesina de 90 metros cuadrados para esperar el autobús en Sama: la obra ya está en marcha (y esto es lo que durará)
Las obras, han comenzado esta semana y tienen un presupuesto de 379.000 euros
La gran marquesina de autobús de Sama, el nuevo intercambiador de transportes, estará concluido en cuatro meses. La empresa adjudicataria de las obras ha comenzado ya con los trabajos que corren a cargo de la consejería de Movilidad del Principado y que tienen un presupuesto de 379.165 euros, financiados con fondos europeos Next Generation. El nuevo equipamiento “ofrecerá a las personas usuarias un espacio de espera más confortable, accesible y seguro”, describe el Principado.
El intercambiador de Sama se ubica en la calle Alejandro Ballesteros, a la altura de la estación de autobuses, junto al centro de salud, y sustituirá las dos marquesinas actuales. Se trata, explican desde Movilidad, “de un punto que registra un intenso tráfico de viajeros y que, a partir de ahora, contará con un espacio de 90 metros cuadrados con estructura de acero y vidrio templado, equipado con mobiliario y paneles fotovoltaicos”. En esta zona, además de los buses urbanos, los de Gijón y los de Oviedo, también están los buses que unen Langreo con Mieres.
Intercambiador de Riaño
El de Sama es el primero de los dos intercambiadores de transporte público que el Principado tiene previsto instalar en Langreo. El otro, cuyas obras comenzarán próximamente, se ubicará en las inmediaciones del Hospital Valle del Nalón, en Riaño, un lugar que también registra una alta afluencia de viajeros. Tendrá 72 metros cuadrados y se instalará en el vial del polígono, próximo a la entrada del centro sanitario.
Ambos forman parte del paquete de actuaciones que el Ejecutivo autonómico ha impulsado en siete concejos para mejorar la movilidad sostenible, con una inversión total de 19,3 millones de fondos Next Generation. Con estos recursos se han creado nuevas infraestructuras vinculadas al transporte público en Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- Tres heridos tras irrumpir un hombre a hachazos de madrugada en un bar de La Felguera: el agresor ha sido detenido
- El angustioso relato de los compañeros del conductor de un 'búho' apuñalado en Langreo: 'El autobús estaba lleno de sangre; si el corte del cuello lo coge más abajo, lo mata
- La detención por el apuñalamiento del conductor de un 'búho' en Langreo: el presunto agresor acudió al hospital al sentirse indispuesto y allí reconoció los hechos
- Empieza la obra de la nueva central hidroeléctrica que producirá energía para 2.000 hogares: EDP ya construye su planta en la presa de Rioseco
- Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones
- Aparcar en el HUCA, misión casi imposible para los pacientes con discapacidad: un mierense lidera un frente contra el uso fraudulento de las plazas reservadas