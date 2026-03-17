Los "Mierense del año" desvelan sus premios especiales: los elegidos son una conocida deportista, una revista cultural, un geriátrico y tres estudiantes de sobresaliente

Los Mierense del año" han dado a conocer los premios especiales de su 53ª edición, cuya entrega tendrá lugar el próximo 26 de abril. Estos reconocimientos complementan las distinciones principales, que recientemente fueron anunciadas para el Colegio Público de Rioturbio y la ONG Expoacción.

La alcaldesa en funciones, Teresa Iglesias, fue la encargada de hacer públicos hace unos días los nombres de los galardonados, destacando “la extraordinaria labor educativa y los maravillosos proyectos” desarrollados en el colegio de Rioturbio. En cuanto a Expoacción, agradeció su trabajo “que ayuda a mantener el tejido social” del concejo.

Cuadro de honor

En el apartado de premios especiales, la organización anunció este martes las distinciones a diversas entidades y personas por su contribución al desarrollo social, cultural y económico de Mieres. Así, la Medalla de los Galardones será para Fermen Asesores S.L., mientras que la Placa de los Galardones recaerá en la revista "La Mercantil". En el ámbito empresarial, el reconocimiento al Méritol será para el Centro Gerontológico de Ablaña.

El deporte también tendrá su espacio con el premio al Deporte Amateur “Alfredo Visiola”, que este año será para la jugadora de hockey sobre patines Marta Piquero. Por su parte, en el ámbito educativo, se premiarán los mejores expedientes académicos: Sara Fernández Fernández (Bachillerato), Óscar Segurado Martínez (FP Grado Medio) y Raquel García Pérez (FP Grado Superior).

Con estos reconocimientos, Mieres vuelve a poner en valor el talento, el esfuerzo y la implicación de su tejido social, en una cita ya consolidada en el calendario del concejo.