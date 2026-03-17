Mieres quiere "Bosques Vivos": vecinos y especialistas se unen en el concejo para proteger los montes y prevenir incendios forestales

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Medio Ambiente que dirige Teresa de la Fuente, organiza el próximo viernes 20 de marzo la jornada técnica y participativa titulada “Bosques Vivos, Municipio Seguro”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Bosques. El encuentro, que se desarrollará en el Salón de Actos de la Casa de Cultura a partir de las 9:30 horas, tiene como objetivo profundizar en la gestión forestal, la prevención de incendios y el cuidado del entorno natural del municipio.

La jornada contará con ponencias de expertos y profesionales en gestión forestal y medio ambiente, así como con una mesa redonda en la que se debatirá cómo trasladar al terreno los conocimientos y proyectos impulsados para proteger los bosques, prevenir incendios y mantener los ecosistemas en condiciones óptimas frente a situaciones de riesgo. Entre los temas principales destacan la presentación del Plan Municipal de Incendios de Mieres —uno de los pocos existentes en Asturias—, la colaboración entre administraciones, las fortalezas y debilidades de la gestión forestal y el uso de nuevas tecnologías para la prevención de incendios.

Asimismo, se abordarán cuestiones relacionadas con la biodiversidad, las líneas de apoyo a la prevención y el papel activo de las personas montañeras como guardianes de los bosques. La concejala Teresa de la Fuente señaló que la jornada busca ser un espacio abierto al análisis y la puesta en común de ideas y experiencias que permitan una gestión forestal más eficaz y un cuidado responsable de los montes, recordando que el compromiso con el medio ambiente “debe ser prioritario, no puede esperar”.

Cien mil euros de inversión

El Ayuntamiento de Mieres reforzó este compromiso el pasado verano con la puesta en marcha del Plan Local de Prevención contra Incendios Forestales, con una inversión cercana a los 100.000 euros destinada a la limpieza manual de senderos, la creación de fajas cortafuegos y el mantenimiento de pistas forestales, “con el fin de minimizar riesgos y proteger de manera activa los bosques del municipio”. La jornada invita a la ciudadanía a participar activamente en la conservación y protección del entorno natural local.