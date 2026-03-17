"Tengo prisa y tengo una navaja", amenazó el detenido por el apuñalamiento de Langreo al conductor del autobús "búho" justo antes del ataque

El presunto agresor del conductor de "búho" apuñalado en Langreo en la noche del sábado reconoció ante los agentes de la Policía Nacional "ser el responsable del ataque, mostrando su arrepentimiento por las graves lesiones causadas". El detenido fue localizado en el Hospital Valle del Nalón tras un intento de suicidio, señaló la Policía.

Según el relato policial, los hechos ocurrieron el pasado sábado, 14 de marzo, alrededor de las 23.30 horas. El conductor iniciaba el servicio de la línea nocturna ("búho") entre Sama y Oviedo cuando, a la altura del tanatorio de Sama, un joven subió al vehículo. Tras recriminarle de forma confusa que un compañero de otra línea no había recogido a una amiga suya, y el agresor esgrimió una navaja advirtiendo: "Yo también tengo prisa y tengo una navaja".

Acto seguido, indicó la Policía, "le lanzó una puñalada directa al cuello, provocándole un corte profundo bajo la barbilla. A pesar de la abundante pérdida de sangre, el trabajador logró defenderse y expulsar al atacante del autobús, sufriendo heridas adicionales en brazos y manos durante el forcejeo. El agresor huyó a la carrera al percatarse de la llegada de las sirenas policiales".

La investigación dio un giro decisivo la tarde del domingo 15. La Sala del 091 recibió un aviso desde el Hospital Valle del Nalón informando del ingreso de un joven por un intento autolítico. "Una vez en el centro sanitario, el paciente manifestó voluntariamente a los agentes de la Policía Nacional ser el autor del apuñalamiento".

Sustancias estupefacientes

"A pesar de encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, el detenido ofreció un relato coherente y aportó detalles que solo el autor podía conocer. En el registro de su domicilio, la Policía Nacional intervino una navaja con restos de sangre y prendas de ropa con vestigios biológicos que coinciden con los hechos investigados", indicaron los agentes.

La víctima, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el HUCA de Oviedo," reconoció fotográficamente al detenido sin ningún género de dudas. Aunque el implicado se acogió a su derecho a no declarar en dependencias policiales, las pruebas recabadas y su confesión inicial han permitido esclarecer el caso".

La investigación ha descartado el robo o la existencia de problemas previos entre ambos como móvil del ataque. El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que ha decretado su ingreso inmediato en prisión ante la gravedad de los hechos y la alarma social generada en la comarca.