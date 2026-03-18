Aparatoso accidente de tráfico en el puente Siana (Mieres) sin heridos graves: la barandilla evitó la caída del coche al río

Un hombre de 63 años que circulaba con su coche por el puente Siana sufrió el pasado domingo un aparatoso accidente que, afortunadamente, se saldó sin daños personales de importancia. Todo indica que el conductor se sintió indispuesto al volante, perdiendo momentáneamente el conocimiento. Como consecuencia, el vehículo se fue contra la acera y posteriormente fue detenido por la valla de hierro que recorre todo el puente, lo que evitó una caída desde varios metros de altura al cauce del río Caudal.

"Tuvo mucha suerte, ya que si va un poco más rapido y la protección cede la caída al vacío hubiera sido terrible", explican testigo que llegaron al lugar poco después del accidente. "Hubiera caído al cauce del río y si hubiera sido solo diez metros más adelante lo que hay debajo ya es la autovía", recalcan los citados vecinos.

El impacto contra la valla fue muy violento. La Policía Local acudió al lugar de inmediato y procedió a atender al conductor y a normalizar el tráfico. Varios metros de barandilla quedaron dañados, por lo que se ha procedido a colocar vallas provisionales y a señalizar la zona a la espera de su reparación. El conductor pasó sin problemas el control de alcoholemia.

Impacto de un camión

El accidente ocurrió en la acera contraria del tramo del puente que durante dos años estuvo cerrado, a raíz de que un camión que circulaba por la autopista chocara contra la estructura al desplegarse el remolque accidentalmente. Entonces, el impacto fue de tal calibre que dañó estructuralmente el transitado viaducto que une el casco urbano de Mieres con la ladera oeste del río, donde se encuentran la estación de tren, el polígono de Gonzalín y la conexión con la senda fluvial del río Caudal.