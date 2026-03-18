El Ayuntamiento de Langreo arreglará de manera "urgente" la fachada del colegio La Llamiella, en Riaño

Las denuncias, las quejas y las protestas de las madres y los padres de alumnos de los colegios públicos de Langreo parece que están dando resultados, al menos de forma verbal. Ayuntamiento y Principado acordaron este miércoles dos de las principales actuaciones reclamadas por las comunidades educativas. La primera será arreglar la fachada del colegio de Riaño. Hace unos días se desprendió un cascote de la fachada y las madres temen que pueda ocurrir una desgracia. Esa obra correrá a cargo del Ayuntamiento. "Lo haremos mediante un proceso extraordinario y urgente", aseguró este miércoles el alcalde, Roberto Marcos García, tras mantener un encuentro con la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo.

M.A.G.

La Llamiella, en Riaño

El regidor langreano explicó que "el problema de La Llamiella exige una urgencia en la actuación que el Principado no puede cometer así que en este caso se hará cargo el Ayuntamiento". Deberá tramitar un expediente extraordinario para poder acometer la obra de "limpieza y consolidación de la fachada".

Así fue la concentración de protesta en el colegio Eulalia Álvarez /

Eulalia Álvarez, en La Felguera

A lo que sí se ha comprometido la consejera Ledo es a "contratar este año la redacción de un proyecto de sustitución de carpinterías exteriores -las ventanas- para la mejora de la eficiencia energética en el Colegio Público Eulalia Álvarez Lorenzo, de La Felguera". Eso sí, también advierten que "la Administración autonómica ejecutará también la obra cuando exista viabilidad presupuestaria".

El alcalde destacó la "colaboración entre administraciones" y el "contacto permanente" entre el Ayuntamiento y la consejería de Educación. "Vamos a seguir reuniéndonos porque hay otros colegios de Langreo que requieren inversiones", avanzó.

Manifestación

Las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de ambos colegios, de La Llamiella y del Eulalia Álvarez, se concentraron el pasado lunes ante el Ayuntamiento de Langreo para denunciar el mal estado en que se encuentran los centros. Cintia Martín Castaño, vicepresidenta de la Ampa de La Llamiella denunció que "hay una falta de mantenimiento brutal, que conlleva un riesgo importante para los alumnos". La representate de la comunidad educativa explicaba que "la fachada está que es que se cae. Cuando comenzó el mandato municipal nos dijeron que nos preocupáramos, que nos lo iban a arreglar poco a poco. A día de hoy, dos años después, no sabemos nada". Ella, al igual que sus compañeras del Eulalia denuncian el problema que genera las competencias a la hora de hacer obras en los colegios. Los ayuntamientos son responsables del mantenimiento y el Principado de las obras mayores. Pero, como indicó Cintia Martín, "desde la Consejería nos dicen que es del ayuntamiento y el ayuntamiento se lava las manos, nadie arregla nada". Ahora parece que el Ayuntamiento lo arreglará.

Ante el desencanto de las familias, que ya se va convirtiendo en cabreo, las Ampas de Langreo están organizando una manifestación conjunta para el próximo día 26 de marzo. La marcha partirá del Eulalia Álvarez, en La Felguera, y concluirá ante el Ayuntamiento, en Sama.