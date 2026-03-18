La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín se centra entre Ciaño (Langreo) y Olloniego (Oviedo)
Una llamada la noche del martes alertó de la presencia de un cuerpo en el Nalón, pero no fue localizado
Los servicios de rescate no dejan pasar ninguna pista, ninguna posibilidad de poder encontrar el cuerpo de María Teresa Pérez, la mujer que el pasado viernes, hace casi dos semanas, cayó al río Silvestre, afluente del Nalón, en San Martín del Rey Aurelio. La noche del martes una llamada al 112Asturias alertaba de que se había visto un cuerpo en el río Nalón a su paso por Ciaño, en Langreo. El operativo de búsqueda ya se había suspendido esa jornada pero se volvió a activar, aunque sin resultados.
Pese a que no se encontró nada, la jornada del miércoles la búsqueda comenzó a las siete menos cuarto de la mañana, mucho antes de lo habitual. Se centró entre Ciaño y Olloniego, en Langreo. Tampoco hubo resultados.
En esta decimotercera jornada consecutiva, el despliegue ha contado con la participación de efectivos de la Guardia Civil de las comandancias de Langreo, Oviedo, Pravia y Avilés, junto a Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de La Morgal, San Martín del Rey Aurelio, Mieres, Grado y Proaza. El rastreo se apoyó nuevamente en medios aéreos, con helicópteros y drones que durante todo el día rastrearon el Nalón. Además, patrullas de la Policía Local de los concejos por los que discrurre el Nalón, Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil de Mieres, Castropol y el Alto Nalón continúan peinando las orillas del río y las presas de Soto de Ribera y Priañes, manteniendo la vigilancia activa en todo el curso fluvial hasta su desembocadura y las playas cercanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- Tres heridos tras irrumpir un hombre a hachazos de madrugada en un bar de La Felguera: el agresor ha sido detenido
- El angustioso relato de los compañeros del conductor de un 'búho' apuñalado en Langreo: 'El autobús estaba lleno de sangre; si el corte del cuello lo coge más abajo, lo mata
- La detención por el apuñalamiento del conductor de un 'búho' en Langreo: el presunto agresor acudió al hospital al sentirse indispuesto y allí reconoció los hechos
- Empieza la obra de la nueva central hidroeléctrica que producirá energía para 2.000 hogares: EDP ya construye su planta en la presa de Rioseco
- Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones
- Aparcar en el HUCA, misión casi imposible para los pacientes con discapacidad: un mierense lidera un frente contra el uso fraudulento de las plazas reservadas