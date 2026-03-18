La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín se centra entre Ciaño (Langreo) y Olloniego (Oviedo)

Los servicios de rescate no dejan pasar ninguna pista, ninguna posibilidad de poder encontrar el cuerpo de María Teresa Pérez, la mujer que el pasado viernes, hace casi dos semanas, cayó al río Silvestre, afluente del Nalón, en San Martín del Rey Aurelio. La noche del martes una llamada al 112Asturias alertaba de que se había visto un cuerpo en el río Nalón a su paso por Ciaño, en Langreo. El operativo de búsqueda ya se había suspendido esa jornada pero se volvió a activar, aunque sin resultados.

Pese a que no se encontró nada, la jornada del miércoles la búsqueda comenzó a las siete menos cuarto de la mañana, mucho antes de lo habitual. Se centró entre Ciaño y Olloniego, en Langreo. Tampoco hubo resultados.

En esta decimotercera jornada consecutiva, el despliegue ha contado con la participación de efectivos de la Guardia Civil de las comandancias de Langreo, Oviedo, Pravia y Avilés, junto a Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de La Morgal, San Martín del Rey Aurelio, Mieres, Grado y Proaza. El rastreo se apoyó nuevamente en medios aéreos, con helicópteros y drones que durante todo el día rastrearon el Nalón. Además, patrullas de la Policía Local de los concejos por los que discrurre el Nalón, Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil de Mieres, Castropol y el Alto Nalón continúan peinando las orillas del río y las presas de Soto de Ribera y Priañes, manteniendo la vigilancia activa en todo el curso fluvial hasta su desembocadura y las playas cercanas.