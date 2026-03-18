El Ciclo de Teatro Costumbrista de Langreo celebra este sábado su gala de entrega de premios

El próximo sábado 21 de marzo, a las 20.15 horas, el Teatro José León Delestal de La Felguera se viste de gala para celebrar la entrega de premios de la XXIII edición del Ciclo de Teatro Costumbrista Asturiano. Una cita anual que rinde homenaje a la tradición y al talento de la escena asturiana, una gala en la que se conocerán los ganadores y premiados de esta edición.

La compañía Padre Coll va a ser la encargada de conducir el acto, con una ceremonia "llena de humor y mucho teatro", que además de entregar premios, "promete sorpresas con el público". Como parte central de la gala, el grupo va a representar "Coses nuestres", una trilogía de piezas cortas, escrita por el autor Fernando Valle Campal, unas obras "que capturan la esencia del teatro costumbrista a través de historias cotidianas". Estas piezas son "Los ninis" interpretada por Ana Riera, Quillo Coto y Carlos Casielles; "Estoy hasta la peineta", una comedia protagonizada por Juanjo Navarrete y Rosa Couceiro y "Anécdotas", una pieza coral que va a juntar en el escenario a Fernando Valle, Quillo Coto, Juanjo Navarrete y Mini Martínez.

El precio de la entrada, como en ocasiones anteriores, es de 5 euros. El ciclo de este año comenzó el 24 de enero, con "Porque lo digo yo", del grupo El Hórreo. En total entran a concurso ocho piezas teatrales.

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La gala cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias (FETEAS), la Fundación Marino Gutiérrez Suárez y el Ayuntamiento de Langreo.