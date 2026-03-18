El conductor del "búho" de Langreo apuñalado el sábado recibe el alta y ya descansa en casa

El conductor de autobús de la línea nocturna entre Langreo y Oviedo agredido la noche del pasado sábado en una de las paradas de Sama, la más cercana al tanatorio, ya ha recibido el alta hospitalaria y descansa en su casa tras la brutal agresión en la que recibió un corte en la garganta y una grave herida en la mano, de la que tuvo que ser operado de urgencias en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Llegada al juzgado del detenido por la agresión al conductor de un autobús búho en Langreo / FERNANDO RODRIGUEZ

"Tengo prisa y una navaja"

Según el relato policial, los hechos ocurrieron el pasado sábado, 14 de marzo, alrededor de las 23.30 horas. El conductor iniciaba el servicio de la línea nocturna entre Sama y Oviedo cuando en una de las paradas, un joven subió al vehículo. Tras recriminarle de forma confusa que un compañero de otra línea no había recogido a una amiga suya, el agresor esgrimió una navaja advirtiendo: "Yo también tengo prisa y tengo una navaja".

Acto seguido, indicó la Policía, "le lanzó una puñalada directa al cuello, provocándole un corte profundo bajo la barbilla. A pesar de la abundante pérdida de sangre, el trabajador logró defenderse y expulsar al atacante del autobús, sufriendo heridas adicionales en brazos y manos durante el forcejeo. El agresor huyó a la carrera al percatarse de la llegada de las sirenas policiales".

Ese corte en la barbilla, que podría haber sido mortal si se hubiera desviado unos centímetros, impide por el momento al conductor mantener una conversación hablada con normalidad. Aun así está en contacto con sus compañeros a través de mensajes de WhatsApp y por ese medio ha querido transmitir el agradecimiento por su apoyo no solo al resto de conductores y a las doscientas personas que se concentraron el pasado lunes ante el Ayuntamiento de Langreo para condenar el ataque, sino a toda la sociedad que le ha mostrado su solidaridad.

Fernando Rodríguez / M.A.G.

Esos puntos en la barbilla se los retirarán, si nada lo complica, la próxima semana. El mayor problema está en la mano, donde recibió la puñalada más grave y más profunda al intentar defenderse de su agresor. Por el momento tendrá que tener el brazo inmovilizado durante tres semanas. Es lo que le han indicado los médicos. Después llegará la rehabilitación para recobrar la movilidad en los dedos.

Confesión en el hospital

Tras el apuñalamiento, el conductor logró echar al agresor del autobús. El hombre echó a correr al ver que se acercaban las patrullas de la Policía. Logró escapar pero horas después el domingo por la tarde, la Sala del 091 de la Policía Nacional recibió un aviso desde el Hospital Valle del Nalón informando del ingreso de un joven por un intento de suicidio. "Una vez en el centro sanitario, el paciente manifestó voluntariamente a los agentes de la Policía Nacional ser el autor del apuñalamiento". El conductor, aún ingresado en el HUCA, reconoció a su agresor en una foto que le mostraron los agentes. Además, en el registro de su domicilio, la Policía encontró una navaja con restos de sangre y prendas de ropa con restos biológicos que coincidían con los hechos. La investigación descartó el robo o la existencia de problemas previos entre ambos como móvil del ataque. El detenido pasó el martes a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Langreo que decretó su ingreso en prisión ante la gravedad de los hechos y la alarma social generada en la comarca.