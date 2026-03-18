Los conductores de "búho" del valle del Nalón se plantan tras el apuñalamiento de un compañero: "El fin de semana no habrá servicio si no hay guardias de seguridad en los autobuses"

Los conductores del servicio nocturno de autobuses entre Oviedo y Sama (Langreo) del fin de semana, el popular "búho", no están dispuestos a asumir más riesgos. La agresión del pasado sábado a uno de sus compañeros, que acabó siendo intervenido de urgencia en el HUCA tras recibir puñaladas en el cuello y en la mano, ha llevado a los profesionales a plantarse. “No habrá servicio si no hay guardias de seguridad en los autobuses”, afirmó este martes Pablo Cortés, delegado de personal de CC OO en Transportes Zapico (empresa integrada en el grupo Sanjuán y en la que trabaja el conductor apuñalado). El representante sindical explicó que “la plantilla dice que no quiere hacer el servicio”. Sopesan seguir el mismo camino los conductores del "búho" Pola de Laviana-Riaño, que gestiona Autobuses de Langreo, también del grupo Sanjuán).

Concentración en repulsa de la agresión a un conductor de autobús en Langreo / Fernando Rodríguez

Cámaras de vigilancia

Los trabajadores han mantenido un encuentro con la empresa para reclamar más medidas de seguridad durante esos servicios nocturnos. Cortés señaló que “la empresa quiere poner en marcha una serie de medidas como un protocolo de actuación o activar las cámaras de vigilancia de los conductores”. Se trata de un dispositivo que ha generado polémica en flotas urbanas como la de TUA en Oviedo al enfocar al conductor. En el caso de Sama la cámara habría grabado la agresión.

Los conductores quieren más. Piden a la empresa concesionaria del servicio de transporte interurbano que instale mamparas de seguridad para protegerles de posibles agresiones durante sus horas al volante. Las mamparas son caras y tardan en colocarse ya que además de la instalación hay que homologarlas y el vehículo debe pasar de nuevo la ITV al tratarse de un elemento añadido. Desde CC OO piden que mientras se colocan las mamparas en los autobuses, “los búhos cuenten con un vigilante de seguridad” De no ser así, los chóferes no quieren hacer el servicio nocturno el fin de semana.

Consorcio de Transportes de Asturias

Los sindicatos están en contacto con la empresa para implementar esas medidas de seguridad. Saben que la colocación de mamparas supone una inversión importante por eso Pablo Cortés señala al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) para que se involucre en la aplicación de esas medidas de seguridad. CC OO ya ha pedido una reunión con los responsables del Consorcio de Transportes, “pero estamos esperando la respuesta”, añadió Cortés.

Los conductores están cansados de los altercados en los búhos pero lo del sábado, con un compañero apuñalado y su agresor en prisión por tentativa de homicidio les ha hecho plantarse. Ya no se trata de una noche desagradable con pasajeros borrachos montando bronca o faltando al respecto al conductor y al resto de viajeros, se trata de un delito penal grave y no están dispuestos a seguir asumiendo esos riesgos.