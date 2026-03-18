El espectacular mirador de Asturias que se levanta sobre una de las minas más antiguas del mundo

El Mirador Minas de Texeo (Riosa) es una excursión perfecta para los amantes de la historia y de la naturaleza. No solo ofrece unas envidiables vistas del Valle de Llamo, sino que sus anexas rutas permiten descubrir la historia del poblado minero de Rioseco.

Las minas fueron descubiertas en 1888 por el belga Alexander Van Straalen y este enclave del patrimonio industrial asturiano fue ideado en 1892 por la compañía inglesa The Aramo Copper Mine Ltd. Su principal objetivo era crear viviendas para las familias mineras (tres bloques de viviendas en total) además de otras como la Casa del Director o de Ingenieros. El poblado también contaba con bar, economato, oficinas y cuadras. Otro de los puntos importantes era la Planta de Tratamiento, lugar donde trabajaban las mujeres de Rioseco. Su labor era separar el cobre de los estériles en las mesas de concentración. Para transportar el mineral utilizaban tolvas y cubas, y luego molían.

Hasta la Primera Guerra Mundial (1914), extraían cobalto y cobre de las minas. Durante la Segunda República, España intentaba mantener las exportaciones de materias primas. Las extracciones se centraban en el cobalto, que se exportaba a otros países europeos para decorar vajillas de porcelana. A partir de 1947, la Sociedad Minero Metalúrgica Asturiana (METASTUR) estuvo al frente de la explotación. Curiosamente, en 1954 se instaló allí la primera planta de lixiviación amoniacal de Europa, sistema de disolución de metales que actualmente sigue utilizándose en múltiples minas alrededor del mundo. Las minas cerraron definitivamente en 1960.

Las Minas de Texeo recibieron este nombre por la cantidad de texos que había en la Sierra del Aramo, donde se encuentran las minas. Estas están consideradas de las más antiguas (Neolítico) e importantes de Europa. Se han llegado a encontrar 26 restos de esqueletos humanos como ofrendas en rituales. Historiadores también han deducido que las primeras prácticas de excavación de esta zona datan de más de 4500 años. Estos primeros "mineros" utilizaban astas, palos y otras herramientas con puntas de piedra para excavar la montaña en busca de cobre (utilizado en la confección de abalorios).

El Mirador de Texeo se construyó en 2015 sobre las tolvas de la planta de tratamiento utilizando materiales como metal oxidado, madera y hormigón. En 2022 recibió una nominación a "Edificio del Año" por ArchDaily.

¿Cómo es la visita completa?

Desde el mirador se ofrecen varias rutas que se pueden realizar tanto a pie como en bicicleta. Hay que tener en cuenta que, si te acercas en coche, el navegador intentará acercarte a las minas por un camino no muy apto. Lo más recomendable es aparcar a la entrada del pueblo de Llamo y, junto a la fuente, encontrarás las indicaciones de una de las rutas.

Esta tiene una longitud de 8,05 kilómetros y es moderadamente exigente debido a la altitud que presenta. Es circular y, de realizarse el recorrido completo, podría llevar hasta cinco horas. El recorrido parte del pueblo de Llamo. Tras 1,5 kilómetros de ascenso llegarás al Poblado Minero de Rioseco, en el que parte de los edificios fueron posteriormente restaurados para ofrecer una visita más realista y enriquecedora. Después encontrarás el Socavón de Rioseco, galería que comunicaba la Planta de Tratamiento con las Minas. Los últimos puntos importantes son el Bocaminas y las Minas de Texeo.

Otras visitas con aire minero

La Revolución Industrial y la tradición minera forman parte de la esencia de Asturias. Existen muchas otras localizaciones y museos en la región que permiten sumergirse en esta época y en el pasado minero industrial del Principado.