Langreo organiza un campus multideporte gratuito para niños durante la Semana Santa
Las actividades organizadas por el Ayuntamiento está dirigido a menores de entre 6 y 14 años, con el objetivo de fomentar la actividad física y la convivencia durante las vacaciones escolares
El Ayuntamiento de Langreo organizará durante la próxima Semana Santa un campus multideporte, dirigido "a la población infantil del concejo", con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio "saludable y activa durante estos días sin actividad escolar". También se ayuda a conciliar a las familias.
La iniciativa está dirigida a niños y niñas empadronados en Langreo, con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Se ofrecerán un máximo de 40 plazas. A lo largo de tres jornadas se desarrollarán distintas actividades deportivas y juegos pensados para fomentar la actividad física, la convivencia y la participación.
El campus se celebrará en el polideportivo de La Felguera, los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en horario de 9.00 a 14.00 horas. La actividad será gratuita y las plazas se adjudicarán por orden de inscripción, hasta completar el número previsto.
El plazo para presentar solicitudes se abrió este pasado 16 de marzo. Las inscripciones podrán realizarse presencialmente en el Registro del Servicio de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Langreo, en la Plaza de España de Sama, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o a través del registro electrónico de la sede municipal. También podrán presentarse en otras administraciones públicas o mediante correo postal.
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