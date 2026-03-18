La Mayacina acaba a llenarse gracias a un plan piloto de ámbito nacional: 443 solicitudes para 37 pisos asequibles en Mieres

La por entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, visitó Mieres en noviembre de 2006 para anunciar el desbloqueo del plan residencial de La Mayacina, que con sus más de 700 pisos fue presentado como un programa “estratégico” a nivel nacional. Veinte años después, otra ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha desplazado a Mieres para anunciar que los 37 pisos sin vender del primer bloque del ensanche urbano, que salió a la venta en 2011 –conocido popularmente como "el edificio negro", por su estética exterior–, serán finalmente ocupados. Como en 2006, el Gobierno elige Mieres como escaparate para los programas bandera de su política de vivienda.

La sociedad estatal Casa 47, encargada del nuevo plan para promover el alquiler a precios asequibles, ha lanzado su primera oferta estatal en Mieres con éxito. El plazo para acceder a las 37 casas de La Mayacina dentro de esta convocatoria piloto de viviendas para alquiler asequible concluyó el pasado 20 de febrero tras recibir 443 solicitudes. Casa 47 espera hacer público esta misma semana el nombre de los adjudicatarios, que podrán formalizar un arrendamiento inicial por 14 años, ampliable luego hasta un máximo de 75. “De esta forma una familia que cumple los requisitos podrá permanecer toda una vida en el inmueble”, explican los responsables del proyecto.

Adrián Barbón conversa con Isabel Rodríguez, en el patio del "edificio negro" de La Mayacina. / Fernando Rodríguez

Las viviendas cuentan con una superficie media construida de 71 metros cuadrados. Del total, 31 son de dos dormitorios, cinco de un dormitorio y una de cuatro habitaciones. Todas disponen de plaza de garaje y 20 incluyen trastero. La renta media se sitúa en 412,89 euros mensuales, con una horquilla que va desde los 343,68 hasta los 458,30 euros, salvo el caso de la vivienda destinada a familia numerosa, cuyo alquiler asciende a 735,33 euros.

Isabel Rodríguez

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, enmarcó esta actuación dentro de un cambio de modelo en las políticas públicas. “Se habla mucho del problema de la vivienda, de la crisis de la vivienda, pero no me canso de repetir que a la crisis se le pone fin cuando se garantiza el derecho, y los derechos en España se garantizan desde lo público”, afirmó. En este sentido, defendió que el objetivo del Gobierno es consolidar “el quinto pilar del Estado del Bienestar”, al nivel de la sanidad o la educación, a través de un parque público de vivienda asequible.

Rodríguez subrayó el papel de Casa 47 como herramienta clave para lograrlo. “Esta entidad es la infraestructura que nos va a permitir construir ese parque de vivienda pública que ponga fin a los abusos del mercado y garantice el acceso tanto a las personas más vulnerables como a la clase media trabajadora”, señaló. Además, destacó el carácter pionero de la actuación en Mieres: “Habéis formado parte del embrión de este proyecto. Esta fue la primera oferta que lanzamos y marca el camino de lo que queremos que sea una política estructural en España”.

Por la izquierda, Leire Iglesias (Casa 47), Adriana Lastra, Adrián Barbón. Isabel Rodríguez, Manuel Ángel Álvarez y Ovidio Zapico. / Fernando Rodríguez / Juan Vega

La ministra insistió en que, pese a los avances, aún queda trabajo por delante. “Los beneficiarios de estas viviendas podrán desarrollar aquí sus proyectos vitales, pero todavía hay mucha gente a la que tenemos que dar respuesta”, indicó. En esta línea, anunció un incremento significativo de la inversión estatal en vivienda en Asturias, que pasará de 71 a más de 231 millones de euros en el próximo plan estatal.

La responsable estatal también puso especial énfasis en la rehabilitación como uno de los ejes clave de la política pública en materia de vivienda, "especialmente en territorios como Asturias". En este sentido, subrayó que “no se trata solo de construir nuevas viviendas, sino también de actuar sobre las ya existentes”, apostando por la mejora de la eficiencia energética y la recuperación de barrios consolidados.

Adrián Barbón

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió el enfoque público de las políticas de vivienda. “El debate es claro: para algunos la vivienda es un negocio; para nosotros es un derecho”, afirmó. En su opinión, “el mercado es imperfecto y obliga a la administración a intervenir para garantizar el acceso en condiciones de dignidad”. Asimismo, destacó la colaboración institucional y avanzó que Asturias prevé alcanzar más de 11.000 viviendas públicas, con 1.500 nuevas en distintas fases de ejecución.

Manuel Ángel Álvarez

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, puso el acento en la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo local. “Ofrecer vivienda de calidad a precios asequibles es una urgencia y, para Mieres, una prioridad”, señaló. El regidor destacó el potencial del municipio, con “buenos servicios públicos, campus universitario, hospital y conexiones”, y defendió la necesidad de seguir movilizando vivienda para consolidar el crecimiento demográfico.

Álvarez también reclamó nuevos proyectos de rehabilitación urbana. “Tenemos barrios enteros construidos durante la industrialización que necesitan modernización y eficiencia energética”, explicó. Por ello, pidió la colaboración del Ministerio y el Principado para impulsar un plan de regeneración urbana que permita “transformar la ciudad y seguir construyendo futuro”.