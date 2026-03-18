Mieres retrasa el presupuesto de 2026 y el PP reaviva la polémica de las prórrogas

El Ayuntamiento de Mieres encara la recta final del invierno sin haber presentado todavía el proyecto de presupuestos municipales para 2026. El equipo de gobierno de IU asegura que las cuentas se encuentran en la fase final de elaboración y que se tramitarán en las próximas semanas, aunque la oposición ya ha criticado el retraso y reclama mayor planificación.

Los portavoces del gobierno local explican que el documento económico aún se está “terminando de encajar” a la espera de concretar algunos elementos clave para el cierre definitivo. Entre ellos figuran la cuantía de los tributos del Estado que corresponderán al concejo durante este ejercicio y la incorporación del remanente municipal procedente del cierre del ejercicio anterior. Estos factores, según indican fuentes municipales, condicionan la elaboración definitiva del presupuesto.

Fernando Hernández, frente al Ayuntamiento. / LNE

A pesar de la demora, el gobierno local subraya que las cuentas de 2026 mantendrán una línea continuista respecto al presupuesto actualmente en vigor, con el objetivo de garantizar la estabilidad en los servicios municipales y mantener el ritmo de inversiones previsto para el concejo.

La situación ha sido criticada por el grupo municipal del Partido Popular, que ha denunciado lo que considera una falta de planificación del equipo de gobierno. El portavoz popular en el Ayuntamiento de Mieres, Fernando Hernández, considera que el retraso refleja “parálisis” en la gestión municipal.

“Gobernar sin presupuestos es gobernar sin rumbo. A estas alturas del año, que el equipo de gobierno no haya presentado todavía las cuentas de 2026 demuestra una preocupante falta de planificación y de respeto institucional hacia el propio Ayuntamiento y hacia los vecinos de Mieres”, afirmó Hernández.

El PP recuerda que los presupuestos municipales constituyen la principal herramienta de planificación económica de una administración local, ya que permiten programar inversiones, garantizar la prestación de servicios públicos y desarrollar nuevos proyectos para el concejo.

Riesgo de perder ayudas

En este sentido, los populares advierten de que la ausencia de unas cuentas actualizadas puede dificultar la participación del Ayuntamiento en determinadas convocatorias de ayudas o programas de financiación de otras administraciones, que en ocasiones exigen planificación presupuestaria o capacidad de cofinanciación municipal.

“Cada mes que pasa sin presupuestos es un mes perdido para Mieres. Se ralentizan inversiones, se dificultan proyectos y se pueden perder ayudas importantes de otras administraciones”, señaló Hernández, quien reclamó al gobierno local que presente “de manera inmediata” el proyecto de cuentas para su debate en el pleno municipal.

El portavoz popular también aseguró que su grupo está dispuesto a dialogar para alcanzar acuerdos que permitan aprobar unas cuentas “serias y realistas”.

La etapa de las prórrogas

La ausencia de nuevos presupuestos revive además un precedente que durante años marcó la política municipal mierense. Entre 2009 y 2018 el Ayuntamiento funcionó con las cuentas prorrogadas ejercicio tras ejercicio, una situación considerada entonces una anomalía política que generó una fuerte controversia en el concejo y entre los distintos grupos municipales.

Tras superar aquella etapa, el gobierno local insiste ahora en que la presentación del presupuesto de 2026 es inminente y que su tramitación se iniciará en las próximas semanas.