Los motivos del retraso del proyecto de reforma del refugio de Brañagallones: fallos en la ventilación y el sistema fotovoltaico

La polémica por los retrasos en la reforma integral del refugio de montaña de Brañagallones, en Caso (parque natural de Redes), llegó este miércoles a la Junta General del Principado. El PSOE, partido en el Gobierno de Asturias, afirmaba que ya se ha "modificado el proyecto", unos cambios que se llevaron a cabo "por seguridad". "Está el proyecto y está el dinero, más de 600.000 euros consignados en los presupuestos de este año", subrayó la diputada Lidia Fernández. El tema lo llevó a la Junta Foro Asturias, cuyo portavoz, Adrián Pumares, fue duro con el Gobierno regional: "Condenan al refugio al cierre y al abandono".

Pumares exigió al Principado que “desbloquee de una vez las obras del refugio de Brañagallones”, cuya ejecución continúa paralizada pese a haber contado con consignación presupuestaria en los últimos ejercicios, y quiso trasladar "la preocupación de los vecinos de Caso" ante una situación que "compromete proyectos vitales y empresariales" en la localidad de Bezanes. Pumares destacó que este enclave es “un referente y un recurso de enorme valor para Asturias, tanto deportivo como turístico”, lamentando que continúe "presentando deficiencias estructurales en el tejado, el sistema eléctrico y la calefacción, manteniéndose abierto en condiciones precarias". Desde Foro se recalcó que "Brañagallones necesita soluciones urgentes".

Posturas enfrentadas

La postura mantenida por Foro fue respaldada por PP y Vox, que culparon a la "nefasta gestión" del Principado del atraso en el inicio de las obras. Por contra, IU, también en el Gobierno regional, apoyó los trámites realizados hasta ahora. Unos trámites que desgranó la diputada Lidia Fernández. "Nadie niega los retrasos", afirmó la socialista, que eso sí, los justificó. "La Consejería de Cultura", afirmó, ha "evitado una obra fallida", porque los trabajos fueron adjudicados, pero una discrepancia entre empresas sacó a la luz problemas en el proyecto, unas deficiencias corroboradas "por un informe externo". Así, se decidió rehacer parte del proyecto, la relacionada con "la ventilación y el sistema fotovoltaico".

"Se eligió el camino del rigor cuando se detectaron las discrepancias técnicas", añadió Fernández, "y con la seguridad no se juega". Recalcó que el refugio cuenta con "el dinero presupuestado en este 2026, más de 600.000 euros", para ser "un refugio de vanguardia". Estas justificaciones, eso sí, no calaron entre los grupos de oposición. "Es un flagrante incumplimiento de la resolución de la Junta General del Principado aprobada en marzo de 2024", subrayó Pumares.