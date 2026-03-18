La revista La Mercantil celebra en Mieres el lanzamiento de su séptimo número

La revista sociocultural "La Mercantil" presentará este jueves, 19 de marzo, su número 7 en un acto que tendrá lugar a las 19:30 horas en el auditorio de la Casa de Cultura de Mieres. La cita reunirá a colaboradores, lectores y vecinos en torno a una publicación que continúa consolidándose como referencia cultural en el concejo.

El evento contará con la participación de varios integrantes de la revista, entre ellos el periodista Jose Luis Argüelles, Juan Ponte, Paula Huelga y Pilar Sánchez Vicente. Además, el programa incluirá una actuación del grupo Teatro del Norte, que ofrecerá un homenaje a Valle-Inclán, así como la proyección de vídeos de Iván González “Chapo”, con contenidos relacionados con La Ruta, Leiva y Tarque.

Celso Fernández conducirá el acto

La concejala de Cultura y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Mieres, Nuria Ordóñez, también estará presente en el acto, que será presentado y coordinado por Celso Fernández.

Entrega de ejemplares

Desde la organización se recomienda a los asistentes acudir con antelación, especialmente a quienes sean suscriptores o deseen adquirir la publicación, para facilitar la retirada de ejemplares. La presentación supone una nueva oportunidad para acercarse a la vida cultural de Mieres y al trabajo de sus creadores.