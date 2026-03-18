El teatro de El Entrego reabre el sábado con un concierto de un trío de cuerda de la OSPA tras dos meses de obras

El teatro municipal de San Martín del Rey Aurelio, en El Entrego, reabre este sábado 21 de marzo con un concierto de música clásica ofrecido por un trío de cuerda de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). El recinto lleva cerrado algo más de dos meses por obras de modernización y mejora.

El cierre del teatro de El Entrego tuvo lugar a mediados de enero y obedeció “a las obras de reparación y mantenimiento que había que ejecutar para reparar la rotura de la traída de saneamiento”, explica la concejala de Cultura, Cintia Ordóñez, “con los consiguientes problemas de humedad que ocasionaba”. También se aprovechó para cometer la sustitución del suelo del patio de butacas, que se había visto afectado por esta circunstancia.

"Cumpliendo los plazos previstos", subrayó la edil, el teatro reabrirá sus puertas y subirá de nuevo el telón con un concierto del trío de cuerda de la OSPA compuesto por Héctor Corpus, violín; Fernando Zorita, violín; y Cristina Gestido, viola. Será a las 12.30 horas del sábado, con entrada gratuita. A partir de ahí se retomará la programación cultural que incluye teatro, música y cine, bajo el paraguas de los programas "Asturias en Rede" o "Dinamizar-T", que subvencionan el 60% y el 100% de los contenidos respectivamente. También habrá un espectáculo de ilusionismo, "The Experience", con el mago José Armas, el 11 de abril.

Estudiantes

Además, la cartelera incluirá por segundo año la "Xira Didáctica", con tres obras en asturiano para educación infantil, primaria y secundaria, y el convenio con la Federación de Asociaciones del Teatro del Principado de Asturias (Feteas), con funciones amateur a lo largo de todo el año. Por otra parte, sustentado en un acuerdo con el Conservatorio de Música del Nalón, está prevista la celebración de diferentes conciertos de música clásica, sin olvidar las campañas de Teatro Escolar y Teatro en Inglés para los colegios e institutos del concejo.

En conjunto, según Cintia Ordóñez, se trata de "una programación extensa y de calidad, que aborda diversidad de géneros, ofrecida por compañías de renombre, y para todos los públicos, con espectáculos gratuitos en muchos casos”. "Pretendemos acercar la cultura a la ciudadanía, con una oferta de ocio y tiempo libre de calidad, que nos permite no solo disfrutar desde el entretenimiento, sino también aprender, conocer otras miradas o reflexionar sobre cuestiones vitales”, concluyó la concejala.