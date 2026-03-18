El teatro solidario de Morcín recaudó 415 kilos de comida para el Banco de Alimentos

El teatro solidario de Morcín, organizado el pasado domingo (15 de marzo) por la asociación Amigos del Monsacro, en colaboración con el grupo de teatro “San Félix” de Valdesoto, recaudó un total de 415 kilos de comida, que irán a parar al Banco de Alimentos de Asturias, cuya sede se encuentra en la localidad de Argame.

Las donaciones fueron realizadas por todas las personas y representantes de colectivos sociales que abarrotaron la Escuela Hogar de La Foz, en la que disfrutaron de la representación de la comedia asturiana “Al loro”, que llevó a escena el grupo de teatro “San Félix” de Valdesoto. La entrada fue gratuita y cada asistente donó un lote de alimentos no perecederos.

Noticias relacionadas

Público asistente a la gala. / F. Delgado

El actor Nacho Fernández, morciniego de Peñerudes, principal impulsor del evento y quien combina sus actuaciones con el grupo de teatro de Valdesoto con la secretaría de la asociación Amigos del Monsacro, destacó que “ante el éxito obtenido con la iniciativa, pretendemos que tenga cierta continuidad, y lo organizaremos todos los años”. Sin duda, las risas y la solidaridad hacen un excelente maridaje.