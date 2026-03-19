“¡Me encontré con su cabeza a un metro de distancia!”: un montañero asturiano graba su sorprendente encuentro con un oso

Nacho Rodríguez González, aunque nacido en Oviedo, es natural del pueblo de Pajares. En este bucólico enclave pasó los veranos de su niñez, aprendiendo a conectar con la naturaleza. Esta estrecha relación lo ha llevado a estar en permanente contacto con el monte. Tras muchos años de caminatas y travesías por la Cordillera Cantábrica, acaba de vivir una experiencia inolvidable. Durante una ruta por la braña de Buenverde, cerca de Villablino (León), se encontró con un oso de grandes dimensiones escondido en el hueco de un viejo árbol. “Me encontré con su cabeza a un metro de distancia”, relata, todavía sorprendido por la cercanía del animal.

Lo que para muchos sería una situación de auténtico peligro, Nacho Rodríguez lo vivió con una sorprendente serenidad. Acostumbrado a recorrer la montaña y a convivir con la fauna salvaje, este montañero asturiano reaccionó con sangre fría y decidió grabar el momento. “Cuando vi su cabeza, lo primero que pensé fue: ¡vaya!, qué cerca está”, comenta. En el vídeo se le escucha describiendo la escena con naturalidad. El resultado es una grabación tan impactante como poco habitual, en el que se puede observar al animal oculto en el tronco, a escasos centímetros del montañero.

Nacho Rodríguez, durante una salida al monte. / Foto cedida a LNE

“Tal vez fui un poco imprudente, lo reconozco”, explica. Pese a la calma que transmite en las imágenes, el propio protagonista admite que la situación entrañaba riesgos. No era la primera vez que se encontraba con un oso a corta distancia, pero sí una de las más cercanas e intensas. “Cuando te acostumbras a compartir espacio con la fauna salvaje aprendes que el oso no tiene en mente atacarnos”, dice Nacho. No obstante, reconoce que su reacción ideal habría sido otra: “Lo que debería haber hecho es marcharme tranquilamente”.

Imagen de un osos captada por Nacho Rodríguez / Foto cedida a LNE

El encuentro tuvo lugar en una zona de gran valor natural, donde la presencia del oso pardo es cada vez más frecuente. La braña de Buenverde, en el entorno de Villablino, forma parte de ese corredor natural entre Asturias y León en el que la especie ha ido recuperando terreno en los últimos años. Para quienes conocen bien el monte, estos avistamientos no son imposibles, pero sí poco comunes a tan corta distancia.

Apasionado de la montaña

Nacho Rodríguez no solo es un apasionado de la montaña, sino también un divulgador de la vida salvaje. A través de su canal de YouTube, “NaturalMente Fauna”, comparte habitualmente imágenes de sus rutas, así como encuentros con animales en su hábitat natural. Sobre la experiencia del oso comenta en el vídeo: “Fue un momento único, emocionante y también un poco aterrador. No todos los días te topas con un animal así a un metro de ti”.

El vídeo, que ya ha despertado el interés de numerosos aficionados a la naturaleza, muestra no solo la imponencia del animal, sino también la importancia de actuar con prudencia en este tipo de situaciones. La cercanía con la fauna salvaje puede ofrecer momentos únicos, pero también exige responsabilidad.

Para Rodríguez, este episodio no hace más que reforzar su vínculo con la montaña. Una relación "construida desde la infancia y basada en el respeto por el entorno". Eso sí, con una lección aprendida: incluso para los más experimentados, la naturaleza siempre puede sorprender.