Las futuras estrellas del fútbol jugarán en Mieres: el Caudal se suma a la Oviedo Cup con varios encuentros en sus campos
El Caudal Deportivo cede sus instalaciones para albergar encuentros del torneo internacional de fútbol base
Mieres será una de las sedes de la Oviedo Cup, uno de los torneos de fútbol base más importantes del panorama internacional, que celebrará su vigésima edición durante la Semana Santa, del 1 al 5 de abril. La ciudad acogerá varios encuentros de la competición, aun por definir, gracias a la colaboración del Caudal Deportivo, que ha cedido a la organización tanto el estadio Hermanos Antuña como el campo Eliseo Gutiérrez.
El presidente del Caudal Deportivo, Luis María García, subraya el esfuerzo que supone abrir las instalaciones en unas fechas señaladas, pero destaca el impacto positivo que tendrá en la economía local. “Este tipo de eventos mueven a muchísima gente y queremos que los visitantes puedan comer y hacer compras en la ciudad”, explica. En este sentido, remarca que la decisión no solo busca acercar a los mierenses la oportunidad de ver en directo a futuras estrellas del fútbol, sino también apoyar al comercio y la hostelería.
Miles de participantes
La Oviedo Cup reunirá en esta edición a cerca de 9.000 futbolistas distribuidos en unos 500 equipos, con la participación de alrededor de 5.000 jugadores procedentes de fuera de Asturias. El torneo contará con una amplia representación internacional, con equipos llegados de países como Portugal, Japón, Estados Unidos, Canadá o Suiza, además de la destacada presencia de un conjunto cadete del Boca Juniors argentino.
La competición se disputará en 28 campos repartidos en 25 sedes de toda Asturias, extendiendo su impacto más allá de Oviedo a otros concejos como Siero, Noreña, Gijón y ahora también Mieres. El formato garantiza al menos cuatro partidos por equipo, combinando deporte, convivencia y formación.
Con su incorporación como sede, Mieres se suma a un evento que, además de su relevancia deportiva, se ha consolidado como un importante motor económico y turístico para toda la región.
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