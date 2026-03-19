Langreo ofrece un programa gratuito de conciliación familiar para la próxima Semana Santa

El Ayuntamiento de Langreo, a través de la Concejalía de Igualdad, pondrá en marcha durante la próxima Semana Santa un nuevo programa de conciliación dirigido a las familias del concejo. La iniciativa se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2026, coincidiendo con tres jornadas en las que no hay clase, "con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar durante estas fechas".

La participación en el programa será gratuita, al tratarse de una actividad subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a los fondos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables. El plazo de inscripción para participar en el programa permanece abierto hasta este viernes 20 de marzo. Las solicitudes y la documentación necesaria podrán presentarse presencialmente en el Registro del Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC), ubicado en la planta baja del Ayuntamiento de Langreo, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El Ayuntamiento recomienda "solicitar cita previa" a través del portal web municipal.

Asimismo, las solicitudes podrán presentarse a través del Registro Electrónico habilitado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Langreo, previa identificación, así como en cualquier otra Administración Pública adherida al Sistema de Interconexión de Registros o por cualquiera de las vías previstas en la normativa administrativa vigente. Las actividades se desarrollarán en los distintos colegios públicos de Langreo.