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Langreo ofrece un programa gratuito de conciliación familiar para la próxima Semana Santa

El plazo para inscribirse finaliza este viernes 20 de marzo

Colegio Gervasio Ramos en Sama.

Colegio Gervasio Ramos en Sama. / LNE

L. Díaz

Langreo

El Ayuntamiento de Langreo, a través de la Concejalía de Igualdad, pondrá en marcha durante la próxima Semana Santa un nuevo programa de conciliación dirigido a las familias del concejo. La iniciativa se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2026, coincidiendo con tres jornadas en las que no hay clase, "con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar durante estas fechas".

La participación en el programa será gratuita, al tratarse de una actividad subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a los fondos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables. El plazo de inscripción para participar en el programa permanece abierto hasta este viernes 20 de marzo. Las solicitudes y la documentación necesaria podrán presentarse presencialmente en el Registro del Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC), ubicado en la planta baja del Ayuntamiento de Langreo, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El Ayuntamiento recomienda "solicitar cita previa" a través del portal web municipal.

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Asimismo, las solicitudes podrán presentarse a través del Registro Electrónico habilitado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Langreo, previa identificación, así como en cualquier otra Administración Pública adherida al Sistema de Interconexión de Registros o por cualquiera de las vías previstas en la normativa administrativa vigente. Las actividades se desarrollarán en los distintos colegios públicos de Langreo.

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