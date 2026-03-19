Mieres celebra mañana la jornada "Bosques vivos, municipio seguro"
El concejo, uno de los pocos en Asturias que cuenta con esta herramienta, presentará el Plan Municipal de Incendios n Expertos abordarán todos los ámbitos de gestión forestal y cuidado del medio ambiente
A.A.
El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Medio Ambiente que dirige Teresa de la Fuente, organiza mañana, viernes, una Jornada Técnica y Participativa centrada en la gestión forestal y el cuidado del medio ambiente. “Bosques Vivos, Municipio Seguro” se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de los Bosques e incluye ponencias de técnicos y profesionales en gestión forestal y cuidado y mantenimiento del medio ambiente, así como una mesa redonda sobre cómo se llevan los conocimientos y proyectos impulsados al terreno para avanzar en la prevención de incendios y en el respeto al entorno con el objetivo de mantenerlo en las condiciones óptimas para afrontar situaciones de riesgo. La jornada tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, de 9.30 a 13.00 horas, y es de entrada libre
La presentación del Plan Municipal de Incendios de Mieres —Mieres es uno de los pocos ayuntamientos asturianos que cuenta con esta herramienta—, la importancia de la colaboración entre administraciones, las fortalezas y debilidades de la gestión forestal o el uso de las nuevas tecnologías en tareas de prevención son algunas de las cuestiones que se abordarán en esta cita, en la que también se hablará de biodiversidad, de las líneas de apoyo a la prevención de incendios o del papel de las personas montañeras como guardianas activas de los bosques. Temas de mucho interés en una cita que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura a partir de las 9.30 horas.
“Queremos que esta jornada sea un espacio abierto al análisis y puesta en común de ideas y experiencias que nos permitan abordar de forma eficaz y eficiente temas como la gestión forestal, la prevención de incendios o el cuidado de nuestros montes”, apuntó la concejala, que recordó que el compromiso con el medio ambiente “debe ser prioritario, no puede esperar”. En este sentido, agradeció a las y los ponentes que participarán en la cita su implicación en la misma y animó a la ciudadanía a sumarse a una jornada técnica, pero también participativa, con el medio ambiente y los bosques como protagonistas.
El Ayuntamiento de Mieres puso en marcha el pasado verano el Plan Local de Prevención contra Incendios Forestales con una inversión de casi 100.000 euros en limpieza manual de senderos, la realización de fajas como cortafuegos o mantenimiento de la capa de rodadura de pistas con el objetivo de minimizar el riesgo de incendios en los montes del municipio mierense.
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