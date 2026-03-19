Mieres convierte sus senderos en cortafuegos: La Molinera, renovada con 40.000 euros para reforzar la lucha contra incendios
Los trabajos, incluidos en el plan local forestal, permiten un tránsito más seguro y facilitan el acceso de maquinaria y servicios de prevención
El Ayuntamiento de Mieres ha finalizado las obras de mejora y adecuación de la senda de La Molinera, en la zona alta del valle de Turón, con una inversión superior a los 40.000 euros. La actuación se enmarca en el plan local de prevención de incendios forestales y tiene como objetivo garantizar un acceso seguro tanto para vecinos como para profesionales del sector agrario y equipos de emergencia.
Los trabajos han sido impulsados por el área de Desarrollo Urbano Sostenible, dirigida por Marta Jiménez, dentro del convenio de colaboración suscrito con el Principado de Asturias. Esta intervención busca reforzar las infraestructuras rurales del concejo y mejorar su capacidad de respuesta ante posibles incendios, especialmente en un municipio con una amplia superficie forestal.
Las obras han incluido diversas actuaciones para optimizar el estado de la senda, situada en el entorno de Urbiés. Entre ellas, destacan labores de drenaje para evitar acumulaciones de agua, el acondicionamiento de la explanada, trabajos de desbroce y la instalación de señalización. "Todo ello permite ahora un tránsito más seguro y funcional, tanto para el uso cotidiano como para el paso de vehículos y maquinaria destinados a labores de prevención y extinción de incendios", destaca el Ayuntamiento.
Más de cien mil euros
El gobierno local subraya la importancia de este tipo de intervenciones en el marco de una estrategia global de protección del medio natural. En este sentido, el plan local contra incendios forestales, apuntan, "ya permitió el pasado año ejecutar actuaciones relevantes, como la limpieza manual de senderos, la creación de fajas auxiliares como cortafuegos y el acondicionamiento de pistas forestales". Estas acciones supusieron una inversión cercana a los 100.000 euros.
"El objetivo de estas medidas es mejorar las condiciones del entorno natural del concejo y reforzar la prevención ante incendios forestales, un riesgo especialmente significativo en zonas de gran valor ambiental como las de Mieres", apunta la concejal Marta Jiménez.
Presentación del plan local
Además, el Ayuntamiento presentará este viernes su Plan Local contra incendios en la jornada técnica y participativa “Bosques Vivos. Municipio Seguro”, organizada con motivo del Día Internacional de los Bosques. Este encuentro servirá como espacio de intercambio de experiencias y propuestas en torno a la gestión forestal sostenible y la protección del medio ambiente.
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