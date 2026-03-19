El PP de Mieres tacha de “marketing vacío” la visita de la ministra de Vivienda a Mieres

El Partido Popular de Mieres ha cargado con dureza contra la reciente visita de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, donde presentó el Plan Casa 47 y la gestión de los pisos sin vender de La Mayacina. Los populares califican la presencia de la representante del Gobierno central como una “operación de marketing vacío”, cuestionando tanto el contenido del anuncio como la gestión en materia de vivienda.

El presidente del PP local y senador, José Manuel Rodríguez “Lito”, ha puesto el foco en lo que considera promesas incumplidas del Ejecutivo. “De las 184.000 viviendas que Pedro Sánchez prometió construir en 2023, la realidad es que apenas queda un año de legislatura y seguimos sin ver las grúas”, señaló. En este sentido, criticó que el acto celebrado en Mieres se centrara en una promoción construida hace más de una década (2011). “La promoción de La Mayacina se construyó hace 15 años. Han venido a jactarse de que no han construido ninguna vivienda, sino que han creado un ente para gestionar alquileres de pisos que ya estaban terminados”, afirmó.

El "edificio negro"

La visita de la ministra se enmarca en la puesta en marcha del Plan Casa 47, una iniciativa estatal destinada a promover el alquiler asequible. En Mieres, este programa se ha estrenado con la adjudicación de 37 viviendas del conocido como “edificio negro” de La Mayacina, que salió al mercado en 2011 y que ahora ha despertado un notable interés, con más de 400 solicitudes registradas. El proyecto contempla contratos de arrendamiento de larga duración, con la posibilidad de extenderse hasta 75 años.

Sin embargo, el PP cuestiona la creación de la sociedad pública Casa 47, a la que Rodríguez calificó de “chiringuito”. “¿Por qué el Ministerio no puede gestionar esto directamente? Porque así se pueden crear cargos a medida”, criticó, en alusión al nombramiento de responsables en la nueva entidad.

Las críticas también alcanzaron al presidente del Principado, Adrián Barbón, a quien el senador acusó de "falta de acción" en materia de vivienda pública en Mieres. Según el dirigente popular, el Principado "lleva años sin promover nuevas construcciones en el concejo", lo que, a su juicio, "contrasta con el discurso institucional".

Víctor Ferreira

Por su parte, el concejal Víctor Ferreira reprochó la actitud del alcalde durante la visita ministerial. Asegura que no aprovechó la presencia de la ministra para trasladar reivindicaciones pendientes, como mejoras en las conexiones ferroviarias o demandas en infraestructuras locales. “Parece que el alcalde solo es reivindicativo cuando manda cartas”, lamentó.

El PP concluye que la política de vivienda del Gobierno central "genera inseguridad y no responde a las necesidades reales", reclamando medidas que incentiven el mercado y aporten estabilidad a propietarios e inquilinos.