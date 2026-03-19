La solidaridad vecinal frustra un intento de “okupación” en Pelúgano (Aller)

La tranquilidad del pequeño pueblo de Pelúgano, en Aller, se vio alterada esta semana por un intento de okupación que, afortunadamente, fue impedido gracias a la rápida acción de los vecinos y la colaboración con la Guardia Civil. Los hechos se produjeron en una vivienda en venta que había sido visitada días antes por una persona interesada a través de una inmobiliaria local.

Según informaron los propios vecinos, el pasado miércoles, tras haber visitado el inmueble, el individuo regresó solo y presuntamente derribó la puerta para acceder a la casa. Minutos más tarde, algunos habitantes del pueblo pasaban por delante de la vivienda y, pensando que la persona había adquirido la propiedad, la saludaron amablemente. Al regresar de su paseo, los vecinos comprobaron que la puerta estaba forzada e intuyeron que se trataba de un intento de asentamiento ilegal.

Rápidamente avisaron al propietario de la vivienda, quien se desplazó al lugar acompañado de la Guardia Civil. Sin embargo, al llegar, no encontraron al presunto ocupante. Tras asegurarse de cerrar la casa, el dueño se marchó, aunque el incidente dejó claro que la vivienda había estado en riesgo de ser okupada sin autorización.

Alquiler de una habitación

La situación se repitió más tarde durante la jornada, cuando otro grupo de vecinos vio regresar al presunto okupa, esta vez acompañado de otra persona. La comunidad del pueblo se movilizó inmediatamente para impedir que accedieran nuevamente a la vivienda. Gracias a la intervención de los vecinos y a la coordinación con la Guardia Civil, se logró frenar el intento de okupación. El acompañante del presunto intruso explicó que el “okupa” le había ofrecido una habitación en alquiler, aunque los hechos sugieren que el verdadero objetivo era establecerse de forma ilegal en la casa.

La asociación de vecinos de Pelúgano ha destacado el comportamiento “ejemplar” de los habitantes del pueblo, resaltando la solidaridad y la rapidez con la que actuaron para proteger la propiedad y mantener la seguridad en la localidad. “Ha sido un ejemplo de solidaridad y compromiso comunitario”, subrayaron. El propietario, tras el mal rato, decidió pasar la noche en la viviendo en previsión de un posible regreso. Varios vecinos le acompañaron para aumentar la seguridad.

Colaboración ciudadana

Este incidente pone de relieve la importancia de la vigilancia vecinal y la colaboración con las autoridades locales para prevenir situaciones de ocupación ilegal, un fenómeno que preocupa cada vez más en distintas zonas del país. En Pelúgano, la acción conjunta de los vecinos logró que la vivienda permaneciera segura y que el intento de asentamiento ilegal fracasara antes de que se materializara.