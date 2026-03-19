Un videoclip del artista mexicano Christian Nodal rodado en Valgrande-Pajares suma ya millones de reproducciones

A finales del pasado mes de febrero un equipo de cámaras visitó la estación de Valgrande-Pajares. Los esquiadores presentes pensaron que se trataba de un reportaje sobre el equipamiento lenense. Pero lo que se estaba grabando era un videoclip del cantante mexicano Christian Nodal, ganador de varios Latin Grammy. El artista, de gran éxito internacional, conocido por fusionar la música regional con sonidos modernos y por éxitos como “Adiós Amor”, ha colgado el trabajo en YouTube y en apenas diez días ha superado los tres millones de reproducciones.

En el videoclip se puede reconocer perfectamente la estación invernal, en especial el entorno del Cuitu Negro, ya que la grabación se realizó en la zona alta de las pistas. "Salen hasta las Tres Marías, la montaña que hay junto a Casares", destacan los conocedores de la zona. La nieve, el paisaje de alta montaña y la amplitud del entorno aportan una estética muy particular a las imágenes, que contrastan con el estilo habitual de este tipo de producciones. Para muchos de los presentes aquel día, la sorpresa llegó después, al descubrir en redes sociales que habían sido testigos, casi sin saberlo, de un rodaje musical.

Participantes en el video, con usaurios y trabajadores. / Foto cedida a LNE

Los trabajadores

Los trabajadores consultados por este diario señalaron que el mexicano Christian Nodal no estuvo presente en la grabación: “Esperamos que apareciera, pero solo estuvo su equipo, aunque con un gran despliegue”. Aun así, el ambiente durante el rodaje fue inusual y despertó la curiosidad de esquiadores y empleados, que observaban los movimientos del equipo técnico entre toma y toma.

Algunos empleados de la estación recibieron incluso ofertas para participar en el vídeo: “Les dije que lo mío no era la música mexicana”, explica uno de ellos en tono jocoso. Otros, sin embargo, no descartaron sumarse a la experiencia, atraídos por la posibilidad de formar parte de una producción internacional en un entorno tan cotidiano para ellos.

La grabación ha dejado, además, una anécdota singular para la estación lenense, que se cuela así en un producto audiovisual de alcance global. Un episodio inesperado que ha servido para situar, aunque sea por unos minutos, a Valgrande-Pajares en el mapa musical internacional.