Los concejales no adscritos de Langreo critican que el Ayuntamiento asuma competencias que no le corresponden arreglando el colegio de La Llamiella
Los ediles piden al equipo de gobierno de IU que exija al Principado que repare los centros educativos del concejo
El anuncio de obras inmediatas en el colegio La Llamiella de Riaño, en Langreo, con cargo al Ayuntamiento, no ha convencido a los concejales no adscritos. Todo lo contrario, los ediles han mostrado su “disconformidad” con el acuerdo alcanzado entre el consistorio y la consejería de Educación del Principado, en el que se incluye también, en este caso con cargo a la administración regional, la elaboración del proyecto para renovar las ventanas de otro colegio, el Eulalia Álvarez, de La Felguera.
Colegio Eulalia Álvarez
En este último caso Educación ya matizó que se hará el proyecto pero que su ejecución estaba condicionada a la disponibilidad presupuestaria. Esto lleva a los no adscritos a afirmar que “difícilmente se materializará a corto plazo”. Ese matiz de la consejera de Educación, Eva Ledo, sobre el dinero para hacer la obra “refuerza nuestra preocupación de que esta iniciativa quede en una mera declaración de intenciones”, afirman los no adscritos, que subrayan que “los proyectos, por sí solos, no solucionan los problemas reales que afectan a los centros educativos”.
Respecto al compromiso del Ayuntamiento de sanear y estabilizar la fachada del colegio La Llamiella, los ediles no entienden cómo el consistorio “ha aceptado asumir el coste de las mejoras en el centro, cuando dichas actuaciones corresponden competencialmente al Principado”. En su opinión, “esta decisión supone, en la práctica, un desplazamiento de responsabilidades que no debería recaer sobre las arcas municipales”.
Un plan integral
Llegados a este punto, los concejales no adscritos ven “imprescindible” la elaboración de “un plan integral que contemple las necesidades de todos los colegios de Langreo, ya que existen deficiencias generalizadas que requieren una respuesta equitativa y planificada”.
Por eso, instan al equipo de gobierno de Langreo (IU), “a reconsiderar su posición, exigir al Principado el cumplimiento de sus competencias y trabajar en una estrategia global que garantice una educación pública de calidad en todos los centros educativos del municipio”.
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