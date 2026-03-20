El concurso de cuentos de La Felguera, el más antiguo de España, bate récord de participación, con textos "de más de treinta países"

El Concurso Internacional de Relatos La Felguera, que este año cumple su 77 edición, sigue batiendo récords de participación. El plazo para la presentación de originales se cerró el pasado 28 de febrero y tras revisar que todo estuviese correcto, la organización ha contabilizado un total de 1.590 obras a concurso. El año pasado “ya fue un exitazo con 1.271 participantes”, apunta Juan José Vega Fanjul, presidente de la Sociedad de Festejos "San Pedro" de La Felguera, que organiza el concurso con el patrocinio de Bayer y la colaboración del Ayuntamiento de Langreo. Hasta que no se abran las plicas no se conocerá el origen de los autores, pero Vega Fanjul ya señala que hay textos llegados “de más de treinta países”.

4.000 euros de premio

El jurado, presidido por el académico de la RAE Salvador Gutiérrez Ordóñez, dará a conocer su fallo el próximo 16 de mayo. El premio está dotado con 4.000 euros gracias al patrocinio de Bayer. El premio se entregará en el pregón de las fiestas de San Pedro de La Felguera.

Para Vega Fanjul el éxito año tras año del concurso, “que lleva el nombre de La Felguera por todo el mundo”, certifica que la Sociedad de Festejos “ayuda a dinamizar las Cuencas”, especialmente del Nalón. El presidente de la entidad suma a esta cita literaria las fiestas que organizan como la de la sidra Su Excelencia de la Fabada, “que sirven para atraer turismo”.

El concurso literario más antiguo de España

El concurso literario de La Felguera es el más antiguo de España. Se celebró desde 1950 hasta 1955 en la modalidad de poemas y a partir del año 1956 en la modalidad de relato breve o cuento. Se considera uno de los más prestigiosos en lengua española. El concurso siempre cuenta con una gran participación a nivel nacional e internacional e incluso ha sido objeto de tesis doctorales en Estados Unidos e Israel.

El año pasado el galardón recayó en el escritor andaluz Francisco Pascual Garrido, con su obra "Punto muerto”. El jurado destacó entonces la "originalidad y sorprendente final" de la obra firmada por un autor natural de Úbeda, pero que actualmente reside en Granada.

En las bases del concurso se fija que cada participante podrá enviar un único relato, inédito y original, escrito en lengua española y que no haya sido premiado con anterioridad. En caso de enviar más, serán rechazados todos. El tema es de libre elección y las narraciones tendrán un mínimo de seis páginas y un máximo de ocho.