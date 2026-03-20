Los conductores de autobús de Langreo acompañarán en los viajes a sus compañeros que hagan el servicio de "búho"

Solución de emergencia. Los autobuses nocturnos del valle del Nalón, entre Laviana y Riaño y entre Sama y Oviedo, circularán este fin de semana pero los conductores no irán solos, sus compañeros los acompañarán. Es la decisión que han tomado los trabajadores del grupo Sanjuan, concesionario de los servicios después de que uno de los chóferes fuese apuñalado el pasado sábado en la parada de Torre de Abajo, en Sama, junto al tanatorio de Langreo.

Fernando Rodríguez / M.A.G.

Medidas de seguridad

Los conductores exigieron medidas de seguridad tanto a la empresa como al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), responsable de la línea, pero ante la falta de una respuesta que les satisfaga han decidido que serán ellos los que garanticen la seguridad de los compañeros a los que esta semana se les ha asignado el turno de noche.

Los empleados exigen la instalación de mamparas en los vehículos para evitar agresiones a los conductores. Mientras no se instalen, habían solicitado la presencia de guardias de seguridad en los viajes nocturnos. La empresa entendió que había que tomar ciertas medidas y decidió que en los próximos días se activarán las cámaras de vigilancia que hay en los autobuses y se establecerá un protocolo de seguridad. Al parecer, siempre según fuentes de los trabajadores, no habrá guardias de seguridad en los vehículos. Ante esta situación, y ya que se trata de un servicio público que se debe garantizar, los conductores han decidido viajar en los autobuses durante las noches de los fines de semana para que los compañeros que van al volante se sientan arropados.

La empresa

Por su parte, la empresa emitió un comunicado en sus redes sociales en el que reafirma la seguridad de su servicio y anuncia nuevos sistemas de seguridad. La compañía subraya que el servicio público de “búho" es un transporte de gran utilidad social y, sobre todo, seguro. Esta afirmación se apoya en los datos del último año, “periodo en el que no se ha registrado ningún incidente grave, agresión ni denuncia previa hasta la fecha”. Respecto “al lamentable suceso ocurrido el pasado fin de semana en Sama”, la empresa señala que “se trata de un hecho puntual y que el agresor no era un usuario del servicio, sino un transeúnte que se encontraba en la vía pública”.

Videovigilancia

Respecto al sistema de videovigilancia, que cuenta además con un botón de emergencia, se explica que su puesta en marcha definitiva se activará en los próximos días. Asimismo, la dirección ha manifestado su confianza en contar con el apoyo de los sindicatos para activar los circuitos de vigilancia interna instalados en los vehículos desde hace meses. Algo que ya se ha acordado.

Según la empresa, “el uso de estos sistemas habría permitido acelerar la detención del agresor” de su compañero, por lo que consideran que esta es una medida eficaz y necesaria para prevenir y gestionar futuros incidentes en el transporte público.

Mientras, el trabajador agredido sigue recuperándose en su casa. Tiene puntos en la garganta, bajo la barbilla, donde sufrió un corte. La herida de más consideración fue en la mano. La cuchillada fue mayor al tratar de defenderse de su agresor. El hombre tuvo que ser operado de urgencia en el HUCA y tendrá que hacer rehabilitación.

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El agresor está en prisión acusado de un delito de tentativa de homicidio.