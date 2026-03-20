El Coro San Andrés "Sergio Domingo" de El Entrego celebra su día del socio
La formación ha invitado a la cita, este sábado a partir de las 19.30 horas, al coro Facundino de Sahagún (León)
El Coro San Andrés “Sergio Domingo” de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, celebra este sábado 21 de marzo su “Día del Socio”. La cita será en la iglesia de San Andrés a partir de las 19.30 horas. El encuentro, con entrada gratuita, contará con un programa compartido que busca estrechar lazos entre diferentes agrupaciones del norte de España. En esta ocasión, la formación anfitriona ha invitado a participar a la Asociación Cultural Coro Facundino de Sahagún (León), que se desplazará hasta San Martín del Rey Aurelio para ofrecer su repertorio bajo la batuta de su directora, Svetlanka Krichtpova.
Por su parte, el Coro San Andrés "Sergio Domingo", completará la jornada bajo la dirección de Marcos Torre Laviana, en una actuación que servirá de homenaje y agradecimiento a la masa social que sostiene la actividad de la entidad. El acto contará con la presentación a cargo de Manolo Rosete, quien se encargará de introducir a las dos agrupaciones y desgranar los detalles de un encuentro musical que ya es una fecha marcada en rojo en el calendario cultural de las Cuencas.
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