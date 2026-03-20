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El gobierno de Mieres (IU) culpa a Hunosa de los retrasos en Reicastro y reprende al PSOE

IU recuerda que la empresa estatal aún no finalizó los viales ni el aparcadero y emplaza a los socialistas a exigir inversiones concretas

El polígono de Reicastro.

El polígono de Reicastro. / LNE

David Montañés

Mieres del Camino

Ante las críticas del PSOE sobre el polígono de Reicastro, el gobierno de Mieres, formado por IU, ha lamentado la “insolvencia” de los socialistas locales y ha recalcado que los retrasos en la recepción de los viales y servicios públicos corresponden únicamente a Hunosa. “El PSOE culpa al Ayuntamiento de los retrasos de Hunosa, es el mundo al revés”, señalaron los portavoces Ejecutivo local.

El Ayuntamiento recuerda que la empresa estatal aún no ha concluido los trabajos de urbanización, incluyendo los viales y el aparcadero, y que además mantiene pendientes trámites administrativos esenciales para que el municipio pueda recepcionar estas instalaciones. “Estos trabajos, con licencia municipal desde febrero de 2025, todavía no han comenzado”, subrayan los responsables municipales.

Batán Recovery

El gobierno local emplaza al PSOE a “hacer algo útil por el concejo”, sugiriendo que contacten directamente con el presidente de Hunosa para exigir la puesta en marcha de una inversión empresarial en Reicastro, el desarrollo del proyecto Batán Recovery —anunciado hace tres años sin avances— y un plan para el polígono de La Cuadriella.

Los responsables municipales lamentan la “falta de credibilidad y la hipocresía” de los socialistas y recuerdan que llevan años reclamando inversiones a todos los presidentes de Hunosa y consejeros de Industria, sin resultados concretos. “El PSOE gestiona la consejería de Industria y preside Hunosa desde hace muchos años, y el balance en Mieres no es para sentirse orgulloso. Deberían esforzarse más por conseguir hechos que por buscar titulares”, insisten.

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“El PSOE local debería arrimar el hombro, cambiar de estrategia y ayudar al Gobierno a lograr proyectos e inversiones positivas para el concejo”, remarcan los responsables de IU.

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