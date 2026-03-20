Un Guardia Civil, herido leve al caerle encima el falso techo del cuartel de Mieres, "pudo ser una desgracia"
Las asociaciones profesionales AUGC y Jucil denuncian el mal estado de la instalación: todavía está pendiente el traslado al nuevo acuartelamiento, "que no llega"
L. Díaz
Susto en el cuartel de la Guardia Civil de Mieres. Un agente tuvo que ser este miércoles atendido al caerle encima parte del falso techo del cuartel, que se encuentra en "malas condiciones". Desde la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) y desde Jucil (Asociación Profesional Justicia Guardia Civil) han denunciado lo sucedido, "pudo ser una desgracia".
Ambas asociaciones profesionales denuncian el mal estado en el que se encuentra el actual cuartel mierense. Está pendiente el traslado al nuevo cuartel, una nueva casa para los profesionales "que nunca llega". Este viejo acuartelamiento "sigue abierto porque el nuevo tiene problemas de certificados eléctricos", denuncia la AUGC, que subraya que pidieron "la revisión del actual cuartel hace meses, y teníamos pensado volver a pedirla en una reunión con la jefatura de zona prevista para abril".
"La Guardia Civil de Grande-Marlaska se cae a pedazos", denuncia por su parte Jucil, "en esta ocasión ha sido en Mieres, pero podría haber sido en cualquier punto del país". "Seguimos con infraestructuras y medios totalmente deficitarios", recalcan.
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