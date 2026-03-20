El polígono de Reicastro encara su despegue entre negociaciones empresariales y críticas por retrasos administrativos

Hunosa tiene actualmente abiertas negociaciones con varias firmas interesadas en ocupar el polígono de Reicastro, la mayor bolsa empresarial de la comarca del Caudal pendiente de entrar en actividad. Recientemente salió a la luz la propuesta de un grupo empresarial para desarrollar en los terrenos un gran complejo deportivo y de ocio, con una gran piscina de olas como atractivo principal. Fuentes próximas a la empresa aseguran que también hay contactos con firmas como Indra, que podrían desembarcar en Mieres con su programa de blindados. En concreto, se habla de la construcción de una pista de pruebas y un complejo tecnológico asociado, para lo que la compañía necesitaría disponer de la totalidad de los 77.000 metros cuadrados del parque.

Tras más de una década de parálisis, el polígono de Reicastro apunta a poder tener uso empresarial a corto plazo. Ante esta previsión, Hunosa quiere tener todos los detalles cerrados. Uno de los flecos que queda por resolver es la cesión de los viales y servicios públicos, como el alcantarillado, al Ayuntamiento de Mieres.

Críticas del PSOE

En este contexto, el PSOE de Mieres ha expresado su preocupación por la situación del polígono, "cuya recepción por parte del Consistorio sigue sin producirse pese al tiempo transcurrido desde la finalización de las actuaciones necesarias para su puesta en marcha". Los socialistas consideran "difícil de entender que una infraestructura diseñada para favorecer la implantación de empresas, dinamizar la actividad económica y generar empleo continúe en una situación de bloqueo administrativo".

Desde la agrupación socialista señalan que en los últimos meses se han sucedido distintas explicaciones y requerimientos que, en la práctica, "están provocando un retraso que califican de injustificado en un trámite" que, a su juicio, "debería resolverse con mayor agilidad". En este sentido, advierten de que "Mieres no puede permitirse mantener paralizado un espacio industrial llamado a convertirse en una oportunidad para atraer actividad empresarial".

Asimismo, el PSOE alerta de que la incertidumbre generada por esta situación "no contribuye a transmitir confianza a posibles inversores ni a las empresas que podrían valorar su instalación en el polígono de Reicastro". Por ello, instan al Ayuntamiento a clarificar su posición y a dar los pasos necesarios para desbloquear cuanto antes la recepción de esta infraestructura.

Los socialistas defienden que el desarrollo de suelo industrial y el impulso a la actividad económica "deben ser prioridades para cualquier administración local comprometida con el futuro del concejo". En su opinión, "el aprovechamiento pleno de espacios como Reicastro resulta clave para impulsar nuevas oportunidades y favorecer la creación de empleo en Mieres".

Problemas de ordenamiento

El polígono de Reicastro, en Mieres, lleva casi tres lustros urbanizado, pero hasta 2024 no tenía luz verde para su comercialización. Hunosa abordó entonces varias actuaciones en los terrenos que en su momento albergaron la escombrera que durante varios lustros alimentó a la central térmica de La Pereda. Además de solventar el problema de ordenamiento que surgió en 2017 por un conflicto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y que afectaba a la titularidad de una pequeña franja de suelo, la compañía estatal ha repuesto parte del cableado eléctrico, ya que había sido vandalizado, con varios robos.

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El Ayuntamiento de Mieres viene reclamando periódicamente un proyecto que permita el aprovechamiento industrial de Reicastro, cuya urbanización costó 4,5 millones de euros en 2012.