El PP propone crear un gran festival cultural en las Cuencas, rotatorio y que aproveche los espacios de la minería

Un festival cultural en las Cuencas que año a año vaya cambiando de municipio y que se consolide como marca distintiva. Es la propuesta que el diputado popular José Luis Costillas, ha lanzado tanto a los ayuntamientos de las comarcas del Nalón y del Caudal como al Principado. Costillas recordó que ya en la negociación presupuestaria su partido había planteado una partida de 250.000 euros para poner en marcha la iniciativa.

Dinamización

El diputado popular se reunió en El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, con concejales del PP en los municipios mineros para impulsar un proyecto “que actúe como elemento para dar a conocer todo el entramado cultural y sea un elemento de dinamización de todas las iniciativas que ya se están desarrollando, además de facilitar el desarrollo de otras nuevas”.

“Las cuencas del Caudal y del Nalón tienen que ser referentes en materia cultural”, recalcó Costillas, que aprovechó para afirmar que la ausencia de actividades culturales en la comarca “es una muestra clara del abandono por parte del Gobierno de Asturias, que no promueve ni impulsa ninguna actividad cultural en la zona”.

La Cultura como motor económico

En opinión del portavoz parlamentario popular en materia cultural “las Cuencas siempre han contado con una actividad cultural rica y fructífera. Por ello, es necesario ponerla en valor y promover iniciativas que devuelvan a su plenitud al Caudal y el Nalón”. En su opinión “la cultura debe ser una pieza clave, como motor económico capaz de impulsar el resto de las actividades y generar nuevas oportunidades”.

Para finalizar, el diputado popular recordó que “el grupo parlamentario popular propuso en el último debate de Presupuestos del Principado de Asturias la puesta en marcha de este festival, con una primera dotación de 250.000 euros”, y afirmó que “queremos que este festival se celebre cada año en un municipio de las cuencas, y que se haga en un lugar emblemático, como por ejemplo los pozos mineros de los distintos con los que contamos en los municipios del Caudal y del Nalón”.

Talleres del Conde

El Ayuntamiento de Langreo ya ha barajado la posibilidad de celebrar algún tipo de evento similar en el ferial de Talleres del Conde. El consistorio ha promovido visitas al complejo para presentar el nuevo equipamiento a promotores, gestores y programadores culturales. El objetivo de los encuentros es doble. Por un lado, se pretende dar a conocer este espacio para que entre a forma parte del circuito regional y ofrecerlo para atraer eventos. Por el otro, se busca recoger ideas para darle contenido cuando entre en servicio.