El refugio de Brañagallones no abrirá este verano, "se encuentra en muy mal estado"

Parece que se ha deshecho el embrollo en las obras de mejora del refugio de montaña de Brañagallones, en Caso, en pleno Parque Natural de Redes, aún así, el equipamiento no abrirá este verano. En diciembre de 2024 el Principado adjudicó la obra, con un presupuesto de 677.430 euros, pero a la primavera siguiente, la de 2025, la empresa renunció. Se tuvo que rehacer el proyecto, que tenía deficiencias, y se preguntó de nuevo a la empresa si con esos cambios se haría cargo de los trabajos. Al parecer se ha alcanzado a un acuerdo, pero no es suficiente para salvar la temporada de uno de los refugios más importantes de la Cordillera Cantábrica.

El refugio de Brañagallones en una imagen de pasado verano. / Mario Canteli

Edificio en "muy mal estado"

Montañeros, empresarios y vecinos de Bezanes dan por perdida la campaña estival. Aunque las obras arranquen esta primavera su plazo de ejecución es de ocho meses, con lo que es imposible que nadie se pueda alojar en el edificio. La otra opción sería abrir en precario, como se hizo el año pasado tras una actuación de urgencia a cargo de la Federación de Montaña del Principado. Eso no es posible este año. “El edificio está en muy mal estado”, repiten en Caso. Parte de la cubierta está sin tejas. Los temporales de viento del invierno se han llevado la pizarra y la nieve y la lluvia han hecho el resto. La conclusión es que el edificio no está en condiciones de abrir y es imposible recuperarlo de aquí al verano. Además, los empresarios del Alto Nalón, subrayan que la temporada de verano ya está vendida y en Brañagallones no se han podido coger reservas. En definitiva, subrayan, “no hay posibilidad de abrir en verano”, lamentan.

De todos modos, entre ese pesimismo hay también cierta esperanza, “lo importante es que hagan las obras”, subrayan ya con la vista puesta en 2027.

Mejoras en los accesos

El cierre del refugio de montaña coincide con las obras de mejora en los accesos a la vega de Brañagallones. El Ayuntamiento de Caso ha invertido en los últimos meses 652.000 euros en la mejora de rutas, entre ellas las de la Vega. Se trata de hacer más segura la ruta hasta la majaa. Se está arregladondo la pista y también se recuperará parte del antiguo Camín Real del concejo, un tramo de unos dos kilómetros por el momento, una antigua ruta arriera, muy utilizada en la Edad Media, y con importancia ganadera durante muchos años, que ahora también quiere ser atractivo para los visitantes. Se va a restaurar además, con fines expositivos, una de las cabañas tradicionales ubicadas en Brañagallones y también se va a poner en funcionamiento una "app" que ofrezca información y facilite el tránsito de vehículos autorizados, para que no se encuentren en lugares críticos del camino, como puede ser el denominado túnel del Crespón. En la zona de inicio de la ruta de Brañagallones, además, se instalará un aparcamiento para bicicletas eléctricas, que se integrará en el parking de la localidad de Bezanes.

Todas esas mejoras se quedan por ahora sin la guinda del pastel, el refugio de montaña, uno de los atractivos turísticos más importantes de Asturias, que sigue a la espera de poder funcionar con normalidad, de olvidarse de los viejos generadores de gasoil que no tienen ningún sentido en un Parque Natural que es Reserva de la Biosfera.

La obra proyectada, la que parece que por fin se va a ejecutar, incluye una reparación integral del tejado, impermeabilización y estructura soporte (rastreles), así como la mejora de ventilaciones, chimeneas y la instalación de ventanas oscilobatientes tipo "velux". Solo queda que las máquinas y los obreros lleguen al refugio.