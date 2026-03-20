San Martín marca en excelencia deportiva
La XI gala del deporte se celebra hoy en el teatro municipal, a las 19.00 horas
A.A.
La Concejalía de Deportes de San Martín del Rey Aurelio celebra hoy en el Teatro Municipal, a partir de las 19.00 horas, el 11º Encuentro con el Deporte, una gala que premia la excelencia de los y las deportistas del municipio, así como de los clubes, en diferentes disciplinas.
Subirán al escenario a recoger su merecido trofeo 165 deportistas que el año pasado obtuvieron medalla de oro, plata o bronce en alguno de los campeonatos autonómicos, nacionales o internacionales federados disputados; como también 18 equipos que ascendieron de categoría en el mismo periodo.
Mención especial recibirán asimismo otras figuras destacadas del deporte, como son Raquel Arias Suárez, expresidenta del Club de Atletismo Valle del Nalón e impulsora de esta entidad; la Peña Bolística Sotrondio, grande entre las peñas y baluarte de este deporte autóctono; además de Florentino Cabranes Rea, referente en el mundo del automovilismo, y Tomás Gutiérrez Moreno, toda una institución para L’Entregu Club de Fútbol, ambos a título póstumo.
Como novedad este año, se premiarán tres eventos deportivos significativos en 2025 por su impacto deportivo, social y económico, como fueron la Final de la Copa de España de Carreras por Montaña, en el Abeduriu Trail Race; el Enduro Team Race Cocañín, organizado por Fesoria Events, y la Clase Magistral de la medallista olímpica Boryana Kaleyn de la mano del Club Rítmica Adagio.
Presidirán la gala el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y la vicealcaldesa y concejala de Deportes, Cintia Ordóñez, acompañados de otros miembros de la corporación municipal.
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