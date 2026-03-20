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Teatro, poesía y rock para celebrar el séptimo número de La Mercantil

La revista sociocultural de Amigos de Mieres celebró su presentación con escenas teatrales, poesía y una entrevista al músico Iván González “Chapo”

Por la izuierda, Paula Huelga, Pilar Sánchez Vicente, Juan Ponte, Nuria Ordoñez, José Luis Argüelles y Celso Fernández.

Por la izuierda, Paula Huelga, Pilar Sánchez Vicente, Juan Ponte, Nuria Ordoñez, José Luis Argüelles y Celso Fernández. / Raquel G. Tampeste

David Montañés

Mieres del Camino

El Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acogió este jueves 19 de marzo la presentación del séptimo número de la revista La Mercantil, una publicación semestral de carácter sociocultural editada por la Asociación Amigos de Mieres, que continúa consolidándose como uno de los principales referentes culturales del concejo.

El acto, conducido por el periodista mierense Celso Fernández, se desarrolló con agilidad y en apenas una hora ofreció un completo recorrido por los contenidos de la nueva edición. Uno de los momentos más destacados de la velada fue la representación teatral a cargo del grupo Teatro del Norte, que interpretó dos escenas de Luces de Bohemia, de Valle-Inclán, en conexión con el artículo del profesor Emiliano Barrientos sobre el ambiente teatral en Mieres durante los últimos años de la dictadura.

Crónica histórica y retrato de Turón

La presentación también dio voz a varios de los autores participantes. El periodista y poeta José Luis Argüelles compartió una crónica sobre la historia de Mieres, mientras que el exconcejal de Cultura Juan Ponte abordó el artículo “Turón: el reto de organizar la esperanza”.

El apartado cultural tuvo especial protagonismo con la intervención de Paula Huelga, centrada en “El placer de compartir la lectura”, y con la emotiva lectura de poemas para Palestina por parte de la escritora Pilar Sánchez Vicente.

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La entrevista de este número, realizada por Celso Fernández, giró en torno al bajista mierense Iván González “Chapo”, quien asistió al acto y protagonizó uno de los momentos más aplaudidos, acompañado de proyecciones de sus actuaciones con La Ruta y artistas como Leiva o Tarque.

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