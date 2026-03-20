Los vecinos de Pénjamo exigen la apertura de la calle Alfonso Argüelles, cerrada desde hace meses por obras
Preocupa el retraso en la finalización de los trabajos y los rodeos que deben dar con su vehículo
L. Díaz
Los vecinos del barrio langreano de Pénjamo reclaman al Ayuntamiento la "reapertura al tráfico inmediata" de la calle Alfonso Argüelles, en obras desde hace meses. El cierre de esta calle, que se está alargando mucho más de lo previsto inicialmente, "causa problemas a los vecinos del barrio, que llevan meses obligados a dar un rodeo" para salir en coche y llegar al casco urbano de La Felguera.
El alcalde de barrio de Pénjamo, Julio García Terente, expresó el malestar de los vecinos de la zona con la tardanza en el final de las obras, que tienen cerrada una calle "que es por la que la mayoría salían". Ahora, "tenemos que dar un rodeo, hasta la zona de Los Dominicos". Son unos centenares de metros más, sobre todo si lo que se quiere es ir en dirección Langreo Centro o Sama. "Hay que intentar abrir esa calle cuanto antes", recalcó García Terente.
El cierre al tráfico del entronque de esta calle con la avenida de Gijón no solo está causando trastornos a los vecinos de Pénjamo. Se trata de un vial con notable nivel de tráfico, ya que en esta zona se encuentra además un concurrido supermercado, además de un amplio aparcamiento público. El retraso en la finalización de las obras preocupa a los vecinos.
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