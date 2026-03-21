El Entrego revive la lucha de los despedidos de Duro Felguera en los años 90

La cuenca del Nalón volvió a la lucha obrera, al menos en la memoria y en la historia, que no se olvida ni debe hacerse. Fue en la Casa de la Cultura de El Entrego durante la presentación el pasado jueves del libro "No era imposible (Crónica del conflicto laboral en Duro Felguera 1989-1999)". La obra Alejandro Álvarez López, profundiza en una de las etapas más convulsas y determinantes de la desindustrialización en las Cuencas, rescatando del olvido seis años de resistencia que marcaron a toda una generación.

Testimonio vivo de la lucha

El acto, promovido por la asociación “Cauce del Nalón” con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y LA NUEVA ESPAÑA, no fue una presentación literaria convencional. En la mesa, junto al autor y a Julio Arbesú, directivo de Cauce, estaba Gerardo Iglesias Campa. Su presencia no fue la de un mero presentador, sino la del testimonio vivo de uno de los protagonistas de la historia que narra el libro.

El texto de Álvarez López desmenuza la lucha de los 232 trabajadores de fundición, mecánica y calderería de Duro que en 1993 se negaron a aceptar su despido. Lo que comenzó como una protesta laboral derivó en una epopeya de seis años que incluyó episodios de extrema dureza, ya casi épica de la lucha obrera, como los 318 días de encierro en la torre de la Catedral de Oviedo, o los 75 días de encierro en el Ayuntamiento de Langreo.

Durante la presentación, se puso el foco en que el éxito de la lucha no fue solo fruto de la presión sindical, sino de una red de apoyo social donde el “Colectivo de Mujeres” jugó un papel estratégico. El libro analiza cómo la unidad férrea y una gestión inteligente de la comunicación forzaron al Gobierno regional a intervenir en un conflicto que parecía abocado al fracaso