Los jóvenes filósofos analizaron en Langreo la "locura" de Don Quijote

Adentrarse en una cuestión como “La locura. Don Quijote en el mundo actual” no es sencillo, pero es lo que han hecho los participantes en fase asturiana de la XXV Olimpiada Filosófica de España, una iniciativa educativa que promueve la reflexión entre el alumnado de Secundaria y Bachillerato, que la noche del viernes celebró su gran final en el Cine Felgueroso de Sama, en Langreo.

De izquierda a derecha, Julia Castilla Mauriz, Carlota Otero Arboleya, Mateo Cayarga Valle y Jimena Páramo Alonso, ganadores de la Olimpiada Filosófica en Asturias / LNE

Los ganadores

En el encuentro se dieron a conocer los nombres de los ganadores en cada una de las modalidades, los jóvenes asturianos que participarán en la olimpiada nacional. En la modalidad de Disertación, el primer premio ha recaído en Mateo Cayarga Valle, del IES Real Instituto Jovellanos de Gijón, por su trabajo titulado “A mí me gusta estar loco”, realizado bajo la coordinación de Carlota García Llorente. Por su parte, Carlota Otero Arboleya, del IES El Piles de Gijón y coordinada por Mónica Rodríguez Marcos, se alzó como ganadora en la categoría de Dilema Moral con la reflexión “¿Existe la recuperación sin libertad?”. El talento visual también tuvo un papel protagonista con Aitana Rozas Rivera, del IES La Corredoria de Oviedo, quien obtuvo el primer puesto en Fotografía Filosófica con la obra “¿Quién está más loco?”, bajo la tutoría de Juan Carlos Álvarez Villa. Asimismo, en la sección de Vídeo Filosófico, el triunfo fue para Julia Castilla Mauriz, del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, por su propuesta denominada “Escudería”, coordinada por Beatriz Redondo Viado.

Cabe destacar un cambio importante en la representación del Principado para la fase nacional: aunque Aitana Rozas fue la ganadora en fotografía, la imposibilidad de asistir a esa fase nacional ha motivado que sea la segunda clasificada, Jimena Páramo Alonso, del IES Galileo Galilei de Navia, quien represente finalmente a Asturias.